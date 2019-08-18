Гостелерадиофонд России показал, как выглядел Красноярск 41 год назад. Ролик продолжительность 1 минута 34 секунды появился на ю-туб канале пару дней назад, а выход в эфир датируется 17 августа 1978 года.

Гостелерадиофонд показал, как выглядел Красноярск 41 год назад.

Немногие нынешние красноярцы помнят, каким был город в то время. И тем интереснее смотреть: на острове Отдыха мало деревьев – сказывается строительство Центрального стадиона (тогда – стадиона имени Ленинского комсомола). Его открыли в 1967 году и еще не успели засадить деревьями площадку вокруг. Непривычно выглядит и улица Дубровинского со стороны Театральной площади, там еще нет высотного жилого здания с видом на Енисей. Пустая Предмостная площадь.

Правда, диктор за кадром допустил несколько фактологических ошибок. По его словам, длина проспекта имени газеты «Красноярский рабочий» составляет 17 километров, хотя на самом деле около 10. Да и численность населения Красноярска в конце 70-х годов была далека от миллионной цифры (миллионный житель родился в городе в 2012 году).

Но в целом ролик очень позитивный, ведь он был снят к 350-летнему юбилею Красноярска, задача автором была показать, что у города на Енисее славное прошлое и большое будущее.