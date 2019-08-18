2019-08-18T11:16:22+03:00
Общество

Гостелерадиофонд показал, как выглядел Красноярск 41 год назад

На архивной записи город сильно отличается от нынешнего [видео]
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
Гостелерадиофонд показал, как выглядел Красноярск 41 год назадГостелерадиофонд показал, как выглядел Красноярск 41 год назадФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Гостелерадиофонд России показал, как выглядел Красноярск 41 год назад. Ролик продолжительность 1 минута 34 секунды появился на ю-туб канале пару дней назад, а выход в эфир датируется 17 августа 1978 года.

Гостелерадиофонд показал, как выглядел Красноярск 41 год назад.

Немногие нынешние красноярцы помнят, каким был город в то время. И тем интереснее смотреть: на острове Отдыха мало деревьев – сказывается строительство Центрального стадиона (тогда – стадиона имени Ленинского комсомола). Его открыли в 1967 году и еще не успели засадить деревьями площадку вокруг. Непривычно выглядит и улица Дубровинского со стороны Театральной площади, там еще нет высотного жилого здания с видом на Енисей. Пустая Предмостная площадь.

Правда, диктор за кадром допустил несколько фактологических ошибок. По его словам, длина проспекта имени газеты «Красноярский рабочий» составляет 17 километров, хотя на самом деле около 10. Да и численность населения Красноярска в конце 70-х годов была далека от миллионной цифры (миллионный житель родился в городе в 2012 году).

Но в целом ролик очень позитивный, ведь он был снят к 350-летнему юбилею Красноярска, задача автором была показать, что у города на Енисее славное прошлое и большое будущее.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Пилот Дамир Юсупов назвал меня героиней»: спасшая в Бурятии 43 пассажира стюардесса Ан-24 наград не ждет, но скучает по небу
После аварии А 321 в Подмосковье в сети вспомнили о подвиге бортпроводницы другого самолета Елены Лапуцкой и предложили ее наградить. "КП" узнала, что об этом думает она сама [эксклюзив kp.ru, фото, видео]
Дракон и огненные цветы в московском небе: Самые яркие фото с открытия фестиваля фейерверков в Братеево
Свое мастерство в эти выходные показывают пиротехники из восьми стран - и им есть, чем удивить зрителей! Мы собрали самые впечатляющие фото первого дня фестиваля
Горожан терроризируют клопы и их «ликвидаторы»
В столице очередная волна глобального нашествия клопов. Насекомых везут с вещами мигранты и отдохнувшие в тропиках москвичи. Но часто клопов в квартиры подбрасывают и… службы по санобработке помещений. Чтобы содрать с граждан деньги
Новости 24
В Красноярском крае по вине 17-летнего мотоциклиста погибла 9-летняя девочка
В Красноярском крае резко сократилась площадь лесных пожаров – до 255 тысяч гектаров
В Красноярском крае пропал рыбак: ушел на Енисей и не вернулся
В Красноярске любитель пьяной езды потерял колесо после встречи с маршруткой
В Красноярске прошло экстренное заседание городской комиссии по делам несовершеннолетних
«Сидели, сидели, потом один как сиганул вниз»: в Красноярске три экстремала прыгнули со стрелы строительного крана
В Красноярске поймали полицейского, за деньги передававшего сведения об умерших ритуальщикам
Красноярцы обнаружили десятки погибших рыб в Каче
И куры, и сено. Владельцы устроили курятник на первом этаже многоквартирника
Участники фотоконкурса «Улыбнись лету!» похвастали, как весело проводили жаркие дни в деревне
Красноярск в субботу утром возглавил список самых грязных городов мира
Полиция уничтожила 3 гектара дикой конопли под Красноярском
Красноярск снова накрыло едкой дымкой и запахом гари от лесных пожаров