2019-08-16T08:46:31+03:00
Происшествия

В Туве в смертельной аварии погибли четыре человека

ВАЗ врезался в перегруженный сеном грузовик
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Туве в смертельной аварии погибли четыре человек. Фото: МВД России по ТувеВ Туве в смертельной аварии погибли четыре человек. Фото: МВД России по Туве
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В Туве в смертельной аварии погибли четыре человека. Трагедия произошла накануне вечером, 15 августа. Информацию с подробностями «Комсомольской правде»-Красноярск прокомментировали в пресс-службе тувинской полиции:

- Около 21:30 по местному времени в полицию Кызыла поступило сообщение, что на 855-м километре автодороги Р-257 «Енисей» на территории Кызылского района произошло дорожно-транспортное происшествие – столкновение двух транспортных средств. Автомобиль ВАЗ был настолько искорежен, что людей из него пришлось вырезать спасателям.

Предварительная версия такова: за рулем отечественного легкового автомобиля находился 61-летний житель села Ийи-Тал. С ним ехали две женщины, 49 и 59 лет. А также 14-летний подросток. Водитель не соблюдал скоростной режим и дистанцию, поэтому догнал и врезался в грузовик ЗИЛ-130, который перевозил сено. Если говорить точнее – ЗИЛ был перегружен сеном и ехал очень медленно по дороге.

- В настоящее время по факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка для установления обстоятельств произошедшего, - рассказали в пресс-службе ведомства.

ВАЗ врезался в перегруженный сеном грузовик. Фото: МВД России по Туве

ВАЗ врезался в перегруженный сеном грузовик. Фото: МВД России по Туве

ИСТОЧНИК KP.RU

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