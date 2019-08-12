2019-08-12T11:47:03+03:00
Происшествия

«Пошли звать на рыбалку, но нашли всех четверых без признаков жизни»: туристов погубил обогреватель

Появились подробности трагического происшествия с туристами в Красноярском крае
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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«Пошли звать на рыбалку, но нашли всех четверых погибшими»: туристов погубила обычная лампа«Пошли звать на рыбалку, но нашли всех четверых погибшими»: туристов погубила обычная лампаФото: Мария ЛЕНЦ
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Группа туристов из Красноярска встала лагерем в тайге, неподалеку от поселка Новоангарск, еще 5 августа. Палатки, костер по вечерам, виды на Ангару – отличный отдых для уставших от мегаполиса туристов. Отдыхать приехали семеро человек (6 мужчин и женщина). Все шло хорошо до прошлой ночи. Утром 12 августа четверых туристов нашли мертвыми в палатке.

Включив газовый обогреватель, туристы забыли открыть форточку

Включив газовый обогреватель, туристы забыли открыть форточку

Как стало известно «Комсомольской правде» - Красноярск из собственных источников, вечером в воскресенье вся компания собралась в одной палатке, засиделись допоздна – болтали о том о сем, грелись. Палатка зимняя, но было прохладно, около 5 градусов тепла. Вот и выпили литр водки на всех. Пьяным никто не был. Очевидцы говорят: с собой был тепловой обогреватель на газу. За несколько дней до происшествия его уже включали – ночи в августе уже довольно прохладные. Просто форточку на ночь не закрывали и спали.

Предварительная версия - отравление газом

Предварительная версия - отравление газом

Когда трое мужчин ушли в свою палатку, туристы решили снова включить обогреватель, но форточку в палатке открыть… забыли. Около 5 утра друзья пришли их будить.

- Пошли звать на рыбалку, но нашли всех погибшими, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск очевидцы. – Полог палатки приподняли, а оттуда запах газа…

Туристы нашли четверых друзей мертвыми в палатке

Туристы нашли четверых друзей мертвыми в палатке

СУ СКР по Красноярскому краю проводит доследственную проверку происшествия. Предварительно – все туристы отравились газом. Видимых повреждений ни у кого из них нет.

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В Красноярском крае в палатке на Ангаре обнаружили тела четырех туристов

Четверых туристов из Красноярска обнаружили утром 12 августа неподалеку от поселка Новоангарск (Мотыгинский район Красноярского края). На берегу Картицы, там где река впадает в Ангару, они разбили палаточный лагерь, неподалеку находились машины (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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