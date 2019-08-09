Чистота — залог здоровья
Ирина Могилей.Мария ЛЕНЦ
Чистота — залог здоровья. Эту фразу все мы слышали не раз.
Но с появлением малыша в семье приходится усомниться в правильности такой формулировки. Ведь врачи сразу предупреждают — любые контакты ребёнка с бытовой химией необходимо свести к минимуму, а лучше вообще исключить.
Greenway предлагает заменить вредный стиральный порошок на эко-пластины для стирки детского белья. Просто посмотрите на состав и все вопросы отпадут сами собой.
Кокосовый спирт, натуральные растительные масла, экстракт кокосового масла, экстракт алоэ, деионизированная вода.
Никаких фосфатов, хлора, ПАВ и прочей едкой гадости из состава стиральных порошков.
Эко-пластины GreenWay vs стиральный порошок.
Пластины ОЧЕНЬ бережно уберут загрязнения на детской одежде, вернут свежесть, справятся с пятнами, уберегут структуру и цвет натуральный тканей, самое главное, не навредят здоровью вашего ребёнка!
Берегите здоровье с молоду.
Сегодня представляю вам набор по уходу за лицом, шеей и линией декольте.
Набор, который должна иметь каждая девушка и женщина!
LASKA MINI от Greenway.
В набор входит:
1. Варежка мягкая - для ежедневного ухода за лицом (умывание), а также удаления макияжа.
2. Двухсторонняя варежка - скраб-пилинг и полировка.
3. Спонж для демакияжа.(глубокой чистки кожи лица, шеи, а также снятия водостойкого макияжа)
Все товары сделаны из рассеченного микроволокна, с добавлением серебра (Silver).
GreenWay.
Такое волокно обладает антибактериальным и противоспалительным свойствами, препятствует размножению грибков, вирусов и бактерий!!! Прослужит вам этот набор 2 и более года!!!
Он заменит огромное количество средств по уходу за лицом (пенки, токини, мицелярная вода - все уйдет в прошлое!)
Тем самым Вы исключите из своей жизни хим.средства, сделаете уход за лицом экологичным.
Будьте здоровы!
И будьте красивы!!!
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