Чистота — залог здоровья. Эту фразу все мы слышали не раз.

Но с появлением малыша в семье приходится усомниться в правильности такой формулировки. Ведь врачи сразу предупреждают — любые контакты ребёнка с бытовой химией необходимо свести к минимуму, а лучше вообще исключить.

Greenway предлагает заменить вредный стиральный порошок на эко-пластины для стирки детского белья. Просто посмотрите на состав и все вопросы отпадут сами собой.

Кокосовый спирт, натуральные растительные масла, экстракт кокосового масла, экстракт алоэ, деионизированная вода.

Никаких фосфатов, хлора, ПАВ и прочей едкой гадости из состава стиральных порошков.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="368" height="368" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/725030" frameborder="0"></iframe> Эко-пластины GreenWay vs стиральный порошок.

Пластины ОЧЕНЬ бережно уберут загрязнения на детской одежде, вернут свежесть, справятся с пятнами, уберегут структуру и цвет натуральный тканей, самое главное, не навредят здоровью вашего ребёнка!

Берегите здоровье с молоду.

Сегодня представляю вам набор по уходу за лицом, шеей и линией декольте.

Набор, который должна иметь каждая девушка и женщина!

LASKA MINI от Greenway.

В набор входит:

1. Варежка мягкая - для ежедневного ухода за лицом (умывание), а также удаления макияжа.

2. Двухсторонняя варежка - скраб-пилинг и полировка.

3. Спонж для демакияжа.(глубокой чистки кожи лица, шеи, а также снятия водостойкого макияжа)

Все товары сделаны из рассеченного микроволокна, с добавлением серебра (Silver).

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="352" height="640" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/725020" frameborder="0"></iframe> GreenWay.

Такое волокно обладает антибактериальным и противоспалительным свойствами, препятствует размножению грибков, вирусов и бактерий!!! Прослужит вам этот набор 2 и более года!!!

Он заменит огромное количество средств по уходу за лицом (пенки, токини, мицелярная вода - все уйдет в прошлое!)

Тем самым Вы исключите из своей жизни хим.средства, сделаете уход за лицом экологичным.

Будьте здоровы!

И будьте красивы!!!

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