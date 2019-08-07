400-летие Енисейска в Красноярске

Уличная выставка «Енисейск: от острога до города духовного наследия» 0+

На больших планшетах можно прочесть множество интересных исторических фактов о самом Енисейске и о его памятниках архитектуры.

Например, о том, что самая ранняя из русских экспедиций в «Тюлькину землицу», где впоследствии был построен Енисейск, относится к 1608–1609 годам. Она была послана Владимиром Молчановым из Кетского острога для объясачивания земель по Енисею.

Также красноярцы увидят репродукции уникальной живописной серии из 12 полотен «Храмы Енисейска» уроженца этого города Сергея Харченова. Подлинники картин являются достоянием города и хранятся в фондах Енисейского краеведческого музея им. А.И. Кытманова.

Локации располагаются в сквере Сурикова, на Площади Революции (напротив краевой администрации) и две — на левобережной набережной (между Коммунальным мостом и Капитанским клубом одна, в районе Центрального парка вторая).

400 лет на Енисее 12+

Выставка состоит из двух разделов. Первый из них посвящен известным енисейцам: Баландины и Кытмановы - купцы, золотопромышленники и ученые, а также известному музыканту А.Е. Шварцбургу (репрессирован и отправлен на поселение в Енисейск). Во втором разделе выставки представлены предметы, связанные с самим городом: книги, открытки, фотографии, подарки, сувениры. Выствка будет открыта до 30 октября.

Краеведческий музей

ул. Дубровинского, 84

Билеты 100-150 рублей.

Выставки

«Золотое кольцо» 0+ фото

В экспозиционном центре Музея СФУ открыта акварельная выставка члена Союза художников России Елены Лихацкой.

Библиотека СФУ

пр. Свободный, 79/10, корпус № 10, ауд. Б4-05

До 17 августа

Вход свободный.

«Душа города» 0+

Выставка посвящена истории Введенской церкви и приурочена к 20-летию со дня закладки сосновоборского храма. В экспозиции представлены фотографии, вырезки из местных газет того времени с сообщениями о строительстве храма, пожертвованные верующими сосновоборцами старинные иконы.

Сосновоборск

Музейно-библиотечный комплекс

ул. Энтузиастов, 20

До 23 августа.

Вход свободный.

КИЦ «Успенский»

Фестиваль народного творчества «Успенская ярмарка» 0+

В программе фестиваля:

- звон-концерт на звоннице Успенского мужского монастыря с участием звонарей Красноярской митрополии, Сибирского мужского хора Культурно-исторического центра и православного хора «Неувядаемый Цвет»;

- ярмарка «Дары Сибири»;

- интерактивные и фото локации;

- мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству;

- познавательная программа «История Успенского мужского монастыря Красноярска»;

- книжная выставка: «Успение Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии» и др.

28 августа с 10.00 до 19.00

Вход свободный.

Кинолекторий «Успение Пресвятой Богородицы» 16+

Лекция с показом документального фильма: «Успение Пресвятой Богородицы». Автор фильма – Дмитрий Менделеев, телекомпания «Неофит ТВ» Московского Данилова монастыря по заказу ГТРК «Культура».

Лектор: иерей Успенского мужского монастыря отец Фёдор.

28 августа, 12.00-13.00

Творческая встреча-концерт Сибирского мужского хора Культурно-исторического центра «На Божественное Твое Успение…» 0+

В программе концерта прозвучат духовные песнопения, посвященные празднику Успения Пресвятой Богородицы и патриотические песни.

28 августа, 13.00-14.00

Книжно-иллюстративная выставка «Писатель. Личность. Человек» 16+

На выставке, посвященной 95-летию со дня рождения Виктора Астафьева, представлены книги о жизни и творчестве, его произведения.

До 31 августа, ежедневно, с 10.00 до 19.00

Выставка мастеров декоративно-прикладного творчества Красноярского края 0+

На выставке представлены работы лучших мастеров декоративно-прикладного творчества Красноярского края

До 31 августа, ежедневно, с 10.00 до 19.00

Познавательная программа «История Успенского мужского монастыря 12+

Это лекция-беседа с элементами демонстрации и посещения монастырского комплекса, Культурно-исторического центра, кинолекторий «Сибирская Лавра».

До 31 августа, ежедневно, с 10.00 до 19.00, по предварительной записи.

КИЦ «Успенский»

ул. Лесная 55а

Концерты

Творческая встреча-концерт Сибирского мужского хора Культурно-исторического центра 0+

В программе концерта будут исполнены музыкальные произведения, посвященные Красноярскому краю и народные песни. Концерт пройдет в честь праздника «День минусинского помидора».

Минусинск

24 августа, 17.00-18.00

Вход свободный.

Богослужения архиерейским чином в день памяти великомученика Пантелеимона и накануне 0+

В канун праздника Его Высокопреосвященство совершит всенощное бдение в храме целителя и великомученика Пантелеимона при Городской красноярской больнице № 20 им. И.С. Берзона.

ул. Инструментальная, 12

8 августа, начало в 16.00.

В день памяти великомученика и целителя Пантелеимона, митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон совершит Божественную литургию в красноярском храме Рождества Христова.

ул. Щорса, 44а

9 августа, начало в 9.00.

Набор слушателей в «Центр имени святителя Игнатия Брянчанинова» 18+

Автономная некоммерческая образовательная организация дополнительного образования «Центр имени святителя Игнатия Брянчанинова» (учредитель — Красноярская епархия Русской Православной Церкви) объявляет о приеме новых учащихся.

Набор продлится с 1 августа по 10 сентября. Вступительные экзамены и собеседования начнутся 1 сентября.

Новых слушателей ждут на пяти отделениях: миссионерском, катехизаторском, социальном, молодежном и церковного пения. Занятия Центра проходят в Архиерейском доме города Красноярска (ул. Горького, 27).

За более подробной информацией обращаться по телефону: +7(983)362-82-05.

Паломнический тур по святыням Енисейской епархии 16+

Паломнический центр при красноярском Иоанно-Предтеченском храме приглашает помолиться перед святынями городов Енисейска и Лесосибирска, а также села Казачинское.

Паломники смогут увидеть купеческие особняки старинные храмы Енисейска, отреставрированные к 400-летию города.

Отъезд от Архиерейского дома (ул. Горького, 27) в 8.00 17 августа, возвращение — в 22.00 18 августа.

Подробная информация по телефону: +7 (904) 892-55-33 (Светлана).

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