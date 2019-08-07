Совет от главы Енисейска: Три места, которые нужно посмотреть обязательно

Сегодня свой совет, на что обратить внимание, дает глава Енисейска Валерий Никольский. Кстати, он - уроженец Енисейска, с 1988 года работает в администрации города, более 30 лет был главным архитектором.

Набережная Енисея

Несмотря на 400-летнюю историю, набережной у города не было. Сейчас она есть и соединяет прошлое и настоящее Енисейска. Здесь и восстановленный к юбилею Богоявленский собор, и памятник основателям города казакам Петру Албычеву, Черкасу Рукину и иноку Тимофею (Иванову). Здесь и комфортная зона отдыха, и красивая молодая зелень, и Енисей. Место уже стало любимым для горожан и гостей города.

Улица Ленина

Главная улица Енисейска на протяжении нескольких лет была похожа на одну большую строительную площадку. В рамках реализации программы «Енисейск-400» здесь были отреставрированы великолепные по своему архитектурному исполнению здания, являющиеся памятниками архитектуры краевого и федерального значения. Два года продолжались работы на самой улице: понижение дорожного полотна, устройство ливневой канализации, укладка брусчатки на тротуарах, формирование газонов, замена опор электропередачи и установка световой иллюминации.

Улица преобразилась, и сделано это общими усилиями. Работы проводились и на бюджетные средства, и на средства целевых программ, и на средства учреждений и магазинов, которые своими силами ремонтировали фасады, благоустраивали территорию.

На улице Ленина появились новые общественные пространства: парк качелей - подарок Красноярска Енисейску к юбилею, и сквер Александра Игнатьевича Кытманова, основателя Енисейского краеведческого музея. Историческая часть улицы почти полностью восстановлена и возле каждого здания есть небольшая зона отдыха с лавочками, газонами, клумбами.

Прекрасный вид на объекты культурного наследия, отреставрированные по программе «Енисейск-400» и на Богоявленский собор открываются с Соборной площади.

Стадион, а ныне Центральная площадь, привлекает не только благоустройством, но и малыми архитектурными формами.

Культовые сооружения

К юбилею были отреставрированы или полностью восстановлены несколько храмов. Это и восстановленные буквально из руин Богоявленский собор, который станет главным, кафедральным собором Енисейской епархии, и Троицкая церковь, невероятно красивая и легкая, по ее образцу позже был построен Покровский храм в Красноярске.

В новом свете предстал и Спасо-Преображенский мужской монастырь, с которого начиналась история Енисейска.

А Успенский храм всегда был и остается очень важным для Енисейска, он самый намоленный, ведь даже в самые тяжелые для православия годы его двери всегда были открыты для верующих. Здесь сохранились и внешний вид, и часть внутреннего убранства.

На восстановленной Иверской церкви Божьей Матери появились купола, только у этого храма они синие с золотыми звездами, как и положено храму в честь Богородицы. Он является частью женского монастыря, куда входит и Воскресенская церковь, возрожденная еще в 90-е годы.

К юбилею города восстанавливали не только храмы, но и одну из старейших в крае мечетей.

Всего же в программу Енисейск 400 изначально вошли 22 памятника архитектуры, потом добавились еще два. Что получилось в итоге – оценить сможет каждый. Для этого нужно приехать в наш замечательный город и все увидеть своими глазами.