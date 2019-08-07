Православный Енисейск празднует 400-летие

Сейчас все мы ждем и готовимся к празднованию 400-летия юбилея Енисейска, радуемся тому, что возрождаются из небытия его старинные соборы, храмы и монастыри. Несмотря на свой возраст, Енисейск — не просто часть истории, но живой город, у которого есть не только прошлое, но и будущее.

Я считаю, что без бережного отношения к енисейским святыням не может быть и речи о должном знании и уважении к истории нашего края. Ведь без вклада жителей Енисейска и Сибирь, и Дальний Восток не могли быть освоенными, не стали бы никогда частью России. Так что предстоящий праздник — не просто юбилей города, но юбилей труда, отваги и мужества наших предков, освоивших сибирские просторы.

А вдохновляющей силой для этих отважных людей, первопроходцев служило Православие. И это находило отражение в архитектуре — в этих прекрасных храмах, архитектурных памятниках, красотой которых мы восхищались сегодня.

Да, очень многое было разрушено, но, даст Бог, мы найдем силы и средства этовосстановить. Кому-то наше стремление восстановить все святыни Енисейска в первозданном виде может показаться несбыточным, но и более смелые надежды не раз находили свое воплощение в жизни в нашей истории.

Митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон

- Как вы считаете, в чем ценность Енисейска для православия в России?

Вера Глухова:

- Русское государство начиналось с православия, и Енисейск - один из камней в его основании. Таких духовных центров как Енисейск не так уж и много. Он – отец городов сибирских, отсюда первопроходцы шли осваивать Сибирь и Дальний Восток и в каждом остроге прежде всего строили церковь.

- А какое место в Енисейске занимает Успенский собор?

Отец Сергий:

- С 1946 года и много лет это был единственный храм от Красноярска до Северного Ледовитого океана, его называли «Енисейская свеча». Отсюда началось возрождение веры, здесь 28 лет служил отец Геннадий Фаст, кандидат богословия, воспитавший много учеников. Один из них, отец Арсений Соколов - доктор богословия, представитель патриарха в Сирии. Успенский собор много лет был и сейчас является кафедральным собором Енисейской епархии.

- Сейчас кафедральным собором станет восстановленный к юбилею Богоявленский собор. Не обидно?

Отец Сергий:

- Радуемся, что возродился собор, каждый день вижу, как он меняется, украшается и все удивляются его величию. Это первый каменный собор в Енисейске и вообще в Сибири, 10 августа он будет освящен и на это событие приедут все главы епархий Красноярского края.

- Все ли смогут попасть на освящение?

Отец Сергий:

- 10 августа в 7 часов утра от Спасского монастыря начнется Крестный ход – там места точно всем хватит. И собор большой. Но если вдруг все желающие не поместятся, можно зайти и позже.

И в городе всем места хватит. Енисейск сильно преобразился, есть что посмотреть. А те, кто были здесь давно, не узнают город.

- Подготовка к юбилею – это не только новый асфальт и восстановленные исторические здания. Как готовился город духовно?

Вера Глухова:

- К 375-летию Енисейска вышла книга отца Геннадия Фаста «Енисейск православный», а к 400-летию - новое, расширенное издание, мы его сделали вместе с отцом Геннадием и Мариной Распуткиной. Поработав в архивах, пообщавшись с людьми, удалось написать православную историю города с 1964 до 2017 года. Я узнала и историю своих предков, которые трудились и молились в храмах Енисейска более трехсот лет. Книга вышла в 2018 году, на презентации в Енисейске яблоку негде было упасть, и мы с отцом Геннадием три часа подписывали книги.

- Были ли открытия, которые вас поразили?

- Мы нашли в архивах около 400 имен священников всех церквей Енисейска, рассказали и о птенцах гнезда отца Геннадия, один из них, кстати, отец Сергий.

Печальным открытием был список расстрелянных священников. И даже сейчас, перечитывая книгу, я, ее соавтор, делаю открытия. Например, об иконах Спаса Нерукотворного и Знамения, которые встречали всех приходящих в Енисейский острог. И когда в Енисейске в 1869 году сгорели почти все храмы, эти иконы уцелели!

- Очень важно, что вы называете имена и наших современников, которые помогают строить храмы, возрождать веру, и они уже не будут забыты. Подскажите, где можно найти книгу, чтобы открыть для себя историю Енисейска православного?

- Она есть в Енисейске и Лесосибирске в каждом храме.

- Для меня открытием стало то, что восстановленный из руин Троицкий храм будет храмом-музеем.

Отец Сергий:

- Там будут выставки, первая откроется 9 августа, и несколько раз в год – богослужение. Как в Исаакиевском соборе – там и музей, и храм.

- В книге «Енисейск православный» приведены слова отца Геннадия Фаста: «Возрождать надо веру людей. Будет вера – будут храмы. Без верующих людей восстанавливать храмы – все равно, что покойника привести в прежний вид. Храмы должны жить. А живут не кирпичи, а люди, которые в них молятся». Давайте назовем несколько имен тех людей, благодаря которым жива и вера, и храмы.

Вера Глухова:

- На въезде в город есть кедровых парк, в котором была Входоиерусалимская церковь и кладбище. За три года до пожара 1869 года, когда сгорел почти весь Енисейск, купец Дмитрий Мингалёв высадил здесь 300 саженцев кедра. Вы бы знали, как он защищал церковь и саженцы от огня! Когда ему сказали, что у него дом горит, он не ушел. Первый красноярский епископ Никодим приехал в Енисейск после пожара и вот что он написал в своих воспоминаниях: «Абалацкая церковь осталась невредима, что особенно надлежит приписать глубокому усердию старосты ея, купцу Мингалёву, который, несмотря на гибель собственного дома и имущества, ревностно охранял лишь церковь».

Или уроженец села Усть–Пит Петр Попов, будущий епископ Енисейский и Красноярский Павел. Удивительный человек. Учился в Енисейском духовно-приходском училище в Спасском монастыре, став священником, обошел вокруг земной шар: был епископом и на Камчатке, и на Аляске. В Сан-Франциско освятил первый православный храм в Америке. Был духовником старца Федора Томского, а это царь Александр I. Рукоположил двух японцев, и этим было положено начало современной Японской православной церкви. Вот каких людей рождал наш Енисейск. Очень хочется, чтобы люди знали о них и помнили.

Отец Сергий:

- Назову старца Даниила Ачинского, участника войны с Наполеоном, 17 лет прослужившего земному царю и ставшего служить Богу. Он долго жил в Ачинске, но в 1843 году, за несколько месяцев до своей кончины, приехал в Енисейск к своей духовной дочери игумении Евгении Стариковой. Он похоронен в Енисейске. В 1999 году причислен к лику местночтимых святых. Его мощи были обнаружены во время строительных работ к юбилею города, сейчас они на экспертизе, чтобы точно удостовериться в их подлинности.

В Енисейске помнят и о святителе Луке, Войно-Ясенецком. За два месяца он сделал не меньше двух десятков глазных операций, был случай, когда он исцелил целую семью слепцов, из семи человек шесть стали зрячими после операции.

Вера Глухова:

- Память о прошлом – это очень важно. В Енисейске есть клуб «Енисейский родослов», издается альманах – такое есть далеко не в каждом городе! Я - потомок енисейских первопроходцев, которые прибыли в 1629-1630 году, мой прапрапрадед похоронен на Абалацком кладбище, которое в советское время пустили под бульдозер и устроили там танцплощадку, а потом клуб и школу. Наш клуб отстоял это место, кладбищу дали статус неприкасаемой зоны. Там поставили Поклонный крест, а от прошлого остались только кедры, посаженные еще купцом Мингалёвым.

- За последние несколько лет при реконструкции Енисейска подняли много останков, есть ли решение, что с ними делать дальше?

Отец Сергий:

- Есть проект и средства, чтобы построить часовню Даниила Столпника с костницей, в которой будут собраны все кости, найденные при раскопках.

- Можно ли надеяться, что юбилей Енисейска станет началом массового паломничества? Вы сейчас это чувствуете?

Отец Сергий:

- Паломников стало больше, это видно. Но нужно поработать для развития инфраструктуры. Мы при храмах открываем паломнические гостиницы. Есть на 26 мест в Иверском монастыре, при нашем Успенском храме создается паломническая гостиница. И очень популярны в нашем городе экскурсии. Я хоть и много лет здесь живу, сам сходил и многое для себя открыл.

ТОЛЬКО ФАКТЫ

- В 1989 году в Енисейске создается Творческий союз и отец Геннадий Фаст начинает вести секцию духовного просвещения, каждые две недели. Таким образом православие, священник, вера, снова стали частью города.

- В 1994 году в Енисейске открылась первая православная гимназия в Красноярском крае.

- 1 сентября 1996 года открылось Енисейское духовное училище. Через три года здесь состоялся первый и единственный выпуск, 9 человек. С этим училищем связана забавная история. После того, как было получено разрешение установить в храме ящик для сбора пожертвований, его сделали резным, привлекающим внимание, долго думали над надписью и остановились на самом простом варианте: «Пожертвование на Енисейское Духовное Училище». Но полная надпись не входила, а в сокращенном варианте было написано так: «Пожертвование на ЕДУ».