В Каменку начинают возвращаться жители: угрозы нет

В деревню, откуда в 16 часов снова по тревоге выехали жители, начинают возвращаться люди. Угроза (была она реальной или нет, никто не знает), так или иначе, миновала.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/724846" frameborder="0"></iframe> Перекресток возле деревни Каменка. После получения СМС об эвакуации люди «рванули» из деревни.Диана ИВАНОВА

- Кто-то, уезжая, сразу рванул в сторону Ачинска, а кто-то остался здесь, на перекрестке, в полутора километрах от поселка, и тони наверняка уже дома, - передает наш корреспондент Елена Серебровская. – Но мы в деревню уже не попадем: принято решение пускать только тех, кто здесь живет, по прописке, по меньше мере, до завтрашнего утра. Что это было – реальная угроза, или что-то иное, сказать невозможно. Мы можем рассказать лишь то, что видели своими глазами.

Главное, что все обошлось.

Сообщение на сайте администрации Ачинска

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