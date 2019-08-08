2019-08-08T15:01:20+03:00
Происшествия

В Каменку начинают возвращаться жители: угрозы нет

Но сейчас в деревню пускают только по прописке, решено пока ограничить доступ посторонним
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В деревню Каменка впускают только по пропискеВ деревню Каменка впускают только по пропискеФото: Диана ИВАНОВА
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В деревню, откуда в 16 часов снова по тревоге выехали жители, начинают возвращаться люди. Угроза (была она реальной или нет, никто не знает), так или иначе, миновала.

Перекресток возле деревни Каменка. После получения СМС об эвакуации люди «рванули» из деревни.Диана ИВАНОВА

- Кто-то, уезжая, сразу рванул в сторону Ачинска, а кто-то остался здесь, на перекрестке, в полутора километрах от поселка, и тони наверняка уже дома, - передает наш корреспондент Елена Серебровская. – Но мы в деревню уже не попадем: принято решение пускать только тех, кто здесь живет, по прописке, по меньше мере, до завтрашнего утра. Что это было – реальная угроза, или что-то иное, сказать невозможно. Мы можем рассказать лишь то, что видели своими глазами.

Главное, что все обошлось.

Сообщение на сайте администрации Ачинска

Сообщение на сайте администрации Ачинска

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Около 5 часов (по местному времени) 8 августа жителям деревни Каменка поступили СМС-сообщения о срочной эвакуации. Также, в деревне включилось голосовое оповещение «Срочная эвакуация». (Подробности)

Из Каменки в Красноярском крае выезжают военные и гражданские: объявлено об угрозе нового взрыва

Наш корреспондент передает из поселка Каменка, где 5 августа произошел взрыв на складах боеприпасов. Сегодня в поселок запустили людей, военные (а приехали из других воинских частей в помощь). Но только что, в 16.41 по красноярчскому времени, объявили тревогу. (Подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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