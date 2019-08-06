2019-08-06T15:55:18+03:00
Общество

«Большие данные» и связь для машин: гендиректор Tele2 рассказал о трендах телекома в России

Приводим самые интересные моменты беседы.
Екатерина ПЕРЫШКИНА
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Фото: Антон ПЕТРОВФото: Антон ПЕТРОВ
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О том, как меняется рынок мобильной связи, что становится востребованным у пользователей и как будут выглядеть операторы связи в будущем, рассказал генеральный директор Tele2 Сергей Эмдин во время своего визита в Красноярск. Приводим самые интересные моменты беседы.

Развитие Big Data

- Значительная часть наших проектов в big data (прим.ред. - «большие данные») направлена на понимание интересов клиентов. Конечно, все эти данные обезличены, как этого требует законодательство. Однако по косвенным признакам можно, например, вычислить группу людей со схожим поведением – молодых мам с детьми, допустим. И этой целевой группе потом можно предлагать конкретный товар или услугу, которая уже протестирована на небольшой группе клиентов, и точно будет им удобна и выгодна.

Сергей Эдмин. Фото: Антон ПЕТРОВ

Сергей Эдмин. Фото: Антон ПЕТРОВ

Решения big data используются нами и для улучшения качества связи. Наши аналитики создают модели, которые позволяют не просто учитывать расположение объектов, а еще и отслеживать передвижение абонентов между ними.

Сети 5G не для людей, а для машин

На первом этапе развития сетей 5G будут запущены пилотные проекты на серьезных производствах. Широкое использование этих сетей обычными пользователями начнется заметно позже, с развитием технологий виртуальной и дополненной реальности. Возможно, тогда смартфоны сменят «умные очки». Пока технология 4G удовлетворяет все потребности людей в передаче данных.

Роуминг в России

Чтобы абоненты чувствовали себя комфортно, путешествуя по стране, мы устранили наценки на услуги мобильной связи других регионах. Также Интернет в поездках по России предоставлялся на условиях домашнего региона на всех тарифах. Исходящие звонки на номера региона расходуются из пакета, включенного в тариф, а для пользователей тарифов без абонентской платы – предоставляются по тем же ценам, что и дома. Единственным исключением остается Крым, у Tele2, как и у мобильных операторов «большой тройки», там нет собственных сетей. За обслуживание своих клиентов все платят мобильным операторам полуострова.

Цифровая экосистема как основа бизнес-стратегии

Согласно новой бизнес-стратегии Tele2 создает digital-экосистему на базе мобильных услуг: мы предлагаем клиентам бонусные программы, персональные и эксклюзивные предложения от партнеров: скидки на электронные книги, покупки в интернет-магазинах, услуги такси, участие в тренингах, подписки для просмотра кинофильмов и многое другое. Работает программа лояльности «Больше», пользователи которой получают специальные партнерские предложения и кешбэк на счет своего мобильного телефона.

Фото: Антон ПЕТРОВ

Фото: Антон ПЕТРОВ

Сменить оператора, не меняя номер

Клиенты, которые переходят от одного оператора к другому, сохраняя прежний номер, очень важны для нас. Как правило, эти люди дорожат своим номером и совершают этот шаг обдуманно. Если их потребности будут полностью удовлетворены, они останутся с нами надолго.

К Tele2 приходит больше абонентов других операторов, чем уходит. Особенно хорошие результаты у нас в Москве, где приток существенно превышает отток. Конкретных цифр мы не называем.

Рост интереса к услуге переноса номера объясняется просто – абоненты «распробовали» этот сервис, а операторы, в том числе и Tele2, сделали его простым и удобным.

ИСТОЧНИК KP.RU

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