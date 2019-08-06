«Он идет на дно, а я думаю о ребенке в садике»: медсестра из Якутска спасла утопающего в Лене мужчину

Девушка-медсестра из Якутска Сайыына Слепцова спасла едва не утонувшего в Лене мужчину. Признается, это был неосознанный поступок, который мог ей стоить жизни. Но в тот момент она думала не об опасности.

- Это было в прошлую субботу, 29 июля, - рассказывает Сайыына «Комсомольской правде»-Красноярск. - Мы с подругой Марианной Григорьевой отработали ночную смену и договорились немного позагорать на городском пляже. Городской пляж у нас в черте города. Лена – довольно широкая, теплоходы ходят. Вода холодная, конечно, но в жаркие дни горожане вполне себе купаются. В тот день было жарко, народу было довольно много. Но мы обратили внимание на компанию из двух пар, потому что они были пьяненькие. Одна пара ушла, а вторая осталась.

Подруги уже собирались домой, оделись. Еще немного – и ушли бы. Но что-то заставило девушек задержаться. Сайыына призналась, что поглядывала на мужчину: такой пьяный, куда он в воду лезет? Какое ему купание. Ему что, и в самом деле море по колено?

- Я смотрю на него – он молча барахтается в воде, руками машет, глаза странные. И тут до меня дошло: да он тонет! Вскочила, в чем была – и в воду. Пока доплыла, он уже на дно пошел, так что пришлось нырять. Помню, мне отец всегда говорил: «Когда кто-то тонет, нужно человека издалека хватать за волосы или за ухо. Я парня пытаюсь схватить за волосы – а у него ежик, - смеется девушка. – В общем, подхватила его под руку, за плечо, и поплыла назад.

Сайыыне повезло, что парень отключится и начал тонуть уже в бессознательном состоянии. Иначе он инстинктивно утащил бы ее на дно, без вариантов: он большой, тяжеленный. А она худенькая, невысокая и – представьте – только третий раз в Лене искупалась.

- Мне потом все об этом говорили: «Он же мог тебя утопить! Ты о своих детях не подумала, когда полезла». Ругают. Если честно, я тяну его к берегу, не знаю, сколько там метров было, а в голове мысль: «Поскорее бы дотащить и – в садик, за ребенком».

Если кто видел процесс спасения утопающего, знает, что происходит это без криков «помогите». Вот и в этом случае – нетрезвый купальщик пошел ко дну, а его ведь никто и не заметил. Даже собственная подруга не сообразила, что ее бой-френд идет ко дну, просто стояла в воде по колено. Потом она говорила всем, что не умеет плавать.

Вот и на этот раз Сайыына была единственной, кто разглядел, что у купальщика проблемы. А уж потом остальные люди на берегу бросились к ней на помощь. Девушка увидела, как к воде бегут мужчины, толкает к ним утопающего. Все, его подхватили, потащили на берег. Только после этого Сайыына ногами дно нащупала. Обрадовалась: слава богу.

Какой-то парень, видимо, медик, положил его животом себе на колено, чтобы из него вода вышла. В общем, после искусственного дыхания горе-купальщик очнулся, потом его «Скорая» увезла. А спасительница и ее подруга Марианна отправились в садик. У 25-летней Сайыыны двое детей, мальчик и девочка, 3 и 5 лет.

О бесстрашном поступке медицинской сестры Республиканской больницы №2-Центра экстренной медицинской помощи узнала мэр города Якутска Сардана Авксентьева. На утренней планерке в городской администрации Сайыыну Слепцову наградили почетной грамотой. Но сама девушка хотела бы получить еще одну награду: чтобы спасенный ею мужчина сказал ей большое человеческое «спасибо», когда поправится.