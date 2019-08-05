«Найден, жив»: стали известны подробности поисков пропавшего в Эвенкии пожарного

Почти сутки искали в эвенкийской тайге парашютиста-пожарного, прибывшего тушить лесные пожары в составе Томского авиаотряда.

- 23 июля мы забросили на вертолете Ми-8 парашютно-пожарную группу в количестве 11 человек. На расстояние примерно 280 километров по прямой, - рассказал «Комсомольской правде»-Красноярск начальник Мензенского авиаотделения Лесопожарного центра Александр Верхотуров. – Наше отделение находится в Богучанском районе, а забрасывали их в Эвенкию, на территорию Байкитского лесничества. Там нужно было погасить огонь, который подступал к объектам геологоразведочного предприятия.

Фото: Авиалесохрана

По предварительным данным известно, что мужчина повздорил с кем-то из своих товарищей. Чтобы не развивать конфликт, решил немного побыть один, ушел в тайгу, никому ничего не сказав. Заметив его отсутствие, группа пыталась найти пожарного. Когда не нашли, по рации сообщили на «большую землю».

На поиски пожарного вылетел вертолет со спасателями и полицией. 5 августа сообщили по рации, что человек найден. Он самостоятельно вернулся – жив и здоров. Остается вместе с командой в тайге, тем более, что огонь на том участке локализован и нужно несколько дней, чтобы его полностью потушить.

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