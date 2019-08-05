«Все мы немного железнодорожники», - признались участники благотворительного забега в Красноярске

День железнодорожника - не только профессиональный праздник для 29 тысяч сотрудников Красноярской железной дороги и их семей. Вот уже третий год подряд КрасЖД вместе с благотворительными фондами в этот день устраивает благотворительный забег «Достигая цели!». И приглашает на него всех желающих.

Фото: Диана ИВАНОВА

В этом году в Красноярске он прошел 3 августа на левобережной набережной Енисея.

Это отличный, новый формат праздника, который позволяет провести его с пользой для собственного здоровья, в хорошей компании, весело, позитивно и при этом - делая доброе дело, - считают сами железнодорожники.

Фото: Диана ИВАНОВА

- Такой забег - это из самых доступных способов помочь больным детям, сделать добро, - считает Ирина Сушкина, начальник отдела службы управления имуществом Красжд.

- Если нас будет много, то и помощь будет большая, - добавляет машинист электропоезда Василий Соколовский.

- ОАО «РЖД» преследует три цели: пропагандирует здоровый образ жизни, создает замечательный праздник и помогаем детям, - сказал в своем приветственном слове Олег Злотников, заместитель начальника Красноярской железной дороги. - К счастью, нам удается все, в том числе и погода - не первый год мы устраиваем забег в ясный, солнечный день.

Фото: Диана ИВАНОВА

В этом году на праздник пришло около двух тысяч человек, многие приходили семьями, вместе с детьми, внуками, бабушками и дедушками. Больше половины - точная цифра 1023 - вышли на дистанции и участвовали в самом забеге.

Фото: Диана ИВАНОВА

- Рада, что наша компания предложила такой формат Дня железнодорожника, который приносит огромное удовольствие всем нам и пользу обществу! - поделилась впечатлениями железнодорожница Людмила Червоткина, которая вышла на старт вместе с дочерью и семью внуками!

Фото: Диана ИВАНОВА

Регистрационные взносы составляли 500 рублей для взрослых и 300 рублей для детей - все эти деньги плюс добровольные пожертвования сотрудников Красноярской железной дороги направляются в благотворительный фонд «Счастливые дети». Они пойдут на приобретение оборудования для палаты паллиативной помощи детям в Красноярском краевом специализированном доме ребенка №3.

Фото: Диана ИВАНОВА

- Спасибо, что вы пришли и что вас так много! Спасибо, что вы вносите свой вклад в наше общее доброе дело, - поблагодарила участников забега Татьяна Лалетина, представитель фонда «Счастливые дети».

И это, пожалуй, самый важный результат праздника - не только позитивные эмоции, но и «правильное» отношение к благотворительности, которое формируется в обществе в результате таких мероприятий. Помочь может каждый!

- Очень хочется показать окружающим, что делать добрые дела - это круто! - говорит Елена, участница забега. - К нам приехал друг из Берлина, и узнав, что будет такой забег, остался еще на три дня и уговорил нас поучаствовать в забеге. Он уверен - такие события нельзя пропускать!

И хотя победа в данном случае не важна, обогнать почти тысячу человек очень приятно!

Эдуард Фролов, осмотр-щик-ремонтник вагонов со станции Абакан, приехал в Красноярск специально на забег. Хотел «прогуляться», а стал вторым!

Фото: Диана ИВАНОВА

- Результатом очень доволен. Я не планировал занимать какие-то места, хотел просто прогуляться, с улыбкой. Но молодежь стимулирует! Приходится за ними держаться, ну и бороться за победу.

Машинист электровоза локомотивного депо станции Иланская Евгений Шмыгин в прошлом году занял второе место на пятикилометровой дистанции, в этом - пришел первым. В числе призеров и его сын Тимофей!

Кстати, дети бежали в Красноярске целый километр, это больше, чем в других регионах России, где железнодорожники тоже проводят благотворительные забеги. Но и самые маленькие бегуны, 6-летки, с удовольствием участвовали в своих первых в жизни соревнованиях!

Впрочем, независимо от результата, памятные медали с символикой 120-летия Красноярской железной дороги получили абсолютно все! Социальные сети тут же заполнились фотографиями!

- Это моя первая медаль! - радуется 11-летняя Ксюша. И, конечно, для девочки это и первый забег, такой «взрослый», да еще и благотворительный.

Фото: Диана ИВАНОВА

Забег «Достигая цели» - это не только разминка, нормы ГТО, но и соревнования по армрестлингу и дартсу, хип-хопу и сальсе, а еще различные фотозоны. Особая признательность красноярцев досталась уникальному артобъекту - огромному стакану в фирменном железнодорожном подстаканнике - эта фотозона не пустовала ни минуты!

- Спасибо за хорошее настроение, - благодарит Ирина, - я уже разместила свое фото с символом железной дороги на своих страничках в социальных сетях.