2019-08-01T12:13:31+03:00
Общество

Комбинат «Волна» готов увеличить поставки продукции для капитального ремонта социальных объектов в Кузбассе

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Фото: ООО «Комбинат «Волна»Фото: ООО «Комбинат «Волна»
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Специалисты ООО «Комбинат «Волна» (дочернее общество АО «ХК «Сибцем») представили линейку кровельных и фасадных материалов собственного производства на первом областном фестивале строительных профессий, который состоялся 20 июля в центральном парке города Белово.

Мероприятие под названием «Строй Кузбасс», организованное департаментом строительства Кемеровской области по инициативе замгубернатора Глеба Орлова в честь Дня строителя, объединило порядка 50 представителей отрасли – производителей, торговых и сервисных компаний. На демо-площадках зрители знакомились с разнообразием современных строительных материалов и технологий, участвовали в различных играх и конкурсах. В локации холдинга «Сибирский цемент» посетителям была представлена кровельная и фасадная продукция с защитно-декоративным покрытием, которую выпускает комбинат «Волна». Сотрудники красноярского предприятия рассказали гостям фестиваля о преимуществах своих изделий, а также провели мастер-класс по монтажу кровли. Таким образом, каждый желающий мог лично убедиться в легкости и простоте работы с листами «Волнаколор».

Фото: ООО «Комбинат «Волна»

Фото: ООО «Комбинат «Волна»

Кровельную продукцию, которую комбинат поставляет для реализации государственной программы по капитальному ремонту многоквартирных жилых домов в ряд субъектов РФ, в том числе – в Кузбасс, оценил глава региона Сергей Цивилев, посетивший мероприятие. Общаясь с губернатором, ведущий специалист по продажам ООО «Комбинат «Волна» Дмитрий Гордеев подчеркнул, что применение кровельных листов «Волнаколор» позволит увеличить объемы реализации программы капремонта в области. «По сравнению с металлическим профилем выгода от использования хризотилцементных изделий достигает порядка 20-25% стоимости кровли. Таким образом, за те же деньги можно обновить крыши не пяти, а шести домов, – отметил представитель компании. – Кроме того, у нас широкая дилерская сеть, запасы продукции в необходимых объемах присутствуют на кузбасских складах предприятия».

Большой интерес у гостей фестиваля также вызвала новинка комбината – сайдинг «Берген». В настоящее время поставки данного вида изделий осуществляются только под заказ. Для массового потребителя продукт станет доступен ближе к осени, когда производство выйдет на полную мощность и будет создан запас продукции. Учитывая количество актуальных заказов, эксперты прогнозируют повышенный спрос на «Берген».

«Кровельные и фасадные материалы, изготовленные на комбинате, широко востребованы при возведении различных объектов на территории Красноярского края, Иркутской области и других регионов. Уверен, в ближайшей перспективе кузбассовцы – как юридические, так и частные лица – также по достоинству оценят стабильно высокое качество нашей продукции», – прокомментировал управляющий директор ООО «Комбинат «Волна» Яков Яланский.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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