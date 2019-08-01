В Красноярске на «Столбах» завершилась первая смена волонтерского отряда «Заповедный десант»

В этом году в ряды «Заповедного десанта» вступили 48 ребят не только из Красноярска, но и из Дивногорска, Овсянки, Слизнево, других городов. За лето пройдёт три смены по 10 дней каждая. Старшеклассников и студентов техникумов ждут новые друзья и полезные знания. А главное — они подают отличный пример остальным посетителям заповедника. Работы хватит для всех.

За 10 дней смены ребята очистили ливневый сток по Лалетинской дороге на «Столбы», избавились от травы на площадке возле часовни и очистили от грязи информационные стенды на кордоне Лалетино, собрали 9 мешков мусора на всех входах в заповедник. Также онии провели уборку в НПК «Нарым».

Фото: Администрации заповедника «Столбы»

Начали работу ребята с прополки брусчатки от мха и травы. Растительность не только портит внешний вид тротуаров, но и со временем выворачивает плитку.

Студентка второго курса техникума лесных технологий в Дивногорске Наташа Кириченко в «Заповедном десанте» уже третий год. Но она снова присоединилась к «десанту» не только потому, что это связано с её будущей профессией:

Наташа Кириченко. Фото: Алена КОВРИГИНА

«То, что я помогаю делать „Столбы“ чище — это мой личный вклад в природу. Когда туристы видят, как заповедник становится чище, сами начинают меньше мусорить из уважения к чужому труду, наверное. Всех за один раз не исправить, но таким образом мы делаем шаги к экологической сознательности», — рассказывает Наташа.

«Я впервые работал волонтёром в заповеднике. Более того, я тут ни разу не был даже с прогулкой. Природа — это моя стихия, мне кажется. Чувствую себя прекрасно, когда делаю что-то хорошее для неё. Планирую ещё познакомиться с ребятами из Красноярска», — рассказал Кирилл Русляков, студент второго курса техникума лесных технологий в Дивногорске.

«Мы второй год сотрудничаем с „Заповедным десантом“, и в этом году финансовую поддержку нам оказала компания СУЭК. Это наш второй проект на „Столбах“. Начиналось всё с удаления вандальных надписей на скалах. Одно из направлений деятельности Фонда — экологическое просвещение. Работая в заповеднике, ребята приобщаются к заботе об одной из главных достопримечательностей Красноярска, узнают много нового», — рассказывает координатор проекта «Заповедный десант» от Экофонда СФУ Елена Коренева.

Фото: Администрации заповедника «Столбы»

Как отмечают сотрудники заповедника, каждый год желающих присоединиться к «Десанту» становится всё больше. Группы ребят набираются сразу после объявления записи. Подростки постоянно следят за информацией в соцсетях и на сайте. Это и понятно, ведь в заповеднике ребята не только полезно проводят каникулы, но и получают денежное поощрение — около 5 тысяч рублей.

«Дети очень помогают нам с уборкой заповедника. А ещё они проводят анкетирование среди посетителей, чтобы составить своего рода „портрет туриста“. Это необходимо для совершенствования работы сотрудников, инфраструктуры „Столбов“. У нас есть своя гордость и в том, что волонтёры, которые работали у нас в начале запуска проекта, теперь учатся по специальности, связанной с охраной природы. Надеемся, потом они придут на работу в заповедник», — говорит директор заповедника «Столбы» Вячеслав Щербаков.

Кирилл Русляков. Фото: Алена КОВРИГИНА

За четыре года существования «Заповедного десанта» в него вступили около 200 школьников Красноярского края. Каждый из них сделал «Столбы» чуточку чище, и помочь им совсем не сложно — надо лишь постараться не мусорить, гуляя по заповеднику.