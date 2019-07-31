2019-07-31T17:54:41+03:00
Общество

В Красноярске собственники квартир в ЖК «Рябиновый сад» возмущены установкой антенн сотовой связи

Они уверяют: оборудование появилось без их согласия
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске собственники квартир в ЖК «Рябиновый сад» возмущены установкой антенн сотовой связиВ Красноярске собственники квартир в ЖК «Рябиновый сад» возмущены установкой антенн сотовой связиФото: Мария ЛЕНЦ
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Новый жилой комплекс «Рябиновый сад» на улице Елены Стасовой – это 5 высоток на окраине Красноярска. Многие собственники уверяют: когда приобретали здесь квартиры, большую роль сыграла экология места – вдали от производства и шумных магистралей.

Однако совсем недавно появился повод для беспокойства: в начале июля на крыше одного из домов появился комплекс базовых сотовых станций. Процесс установки видели многие. Однако кто и как их там установил? С этим вопросом инициативная группа жильцов обратилась в управляющую компанию УК «Инвестбыт» и потребовала протокол собрания собственников, где должно быть зафиксировано их согласие на установку оборудования. Однако безрезультатно.

Жильцы уверяют: оборудование появилось без их согласия Фото: Мария ЛЕНЦ

Жильцы уверяют: оборудование появилось без их согласияФото: Мария ЛЕНЦ

Почему базовые сотовые антенны установили без ведома жильцов, кто подписывал договоры с владельцами антенн – ответов на эти вопросы никто не получил. Вместе с тем, красноярцы уверены, что, цитируем письмо-обращение: «антенны дают неподтвержденное экспертизами радиоизлучение на огромный жилой массив, детские площадки. Собственники жилого комплекса «Рябиновый сад» оказываются в западне радиоизлучения без собственного на то желания (излучение проникает непосредственно в окна квартир и в буквальном смысле «льется на голову», находясь на крыше на последних этажах».

Выяснять, действительно ли антенны сотовой связи дают излучение, должны специалисты. Однако жильцы правы в одном: если установка оборудования проводилась без их согласия, тогда их права однозначно нарушены. В этом случае, им необходимо обращаться в надзорные органы и инициировать проверку деятельности управляющей компании. Что, собственно, они и собираются сделать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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