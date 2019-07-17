Молодые, умные, творческие

Лагерь «Бирюса» - место особенное. Это не просто лагерь, где отдыхают, купаются, загорают, набираются сил. Здесь рождаются новые идеи, а талантливые молодые люди представляют проекты, общаются с наставниками и получают возможность в будущем получить престижную и интересную работу.

Здесь традиционно нет стереотипов, рамок, нарушаются традиции. Нет позиций «учитель» - «ученик», все равноправны. Максимум - неформального подхода.

Фото: Илья КОПЫЛ

Сейчас на «Бирюсе» проходит традиционный форум, на который приезжают участники из многих регионов России и Зарубежья. В этом году участниками форума станут 3500 молодых людей, которые примут участие в работе четырех смен: «Энергия», «Общество», «Сила России: Сибирь» и «Слет студенческих отрядов».

Старт форума был взят с объединения молодых специалистов в области энергетики. На молодежный форум приехали более 600 человек – молодые специалисты, ученые, студенты, магистранты и аспиранты из России и зарубежных стран, чьи научные и творческие интересы связаны с развитием энергетических проектов, в том числе в сфере альтернативной энергетики. Смена нацелена на формирование образовательной среды для работы над новыми подходами развития энергетики Красноярского края и России в целом. Первый образовательный день начался с работы площадок, где участники могли пообщаться с губернатором края и приглашенными спикерами.

Консолидация сил

Губернатор Красноярского края Александр Усс передал ребятам приветствие от Владимира Путина и сообщил: на федеральном уровне принято решение сделать ТИМ «Бирюса» федеральной общероссийской площадкой:

- Мы открываем первую и главную смену нашей легендарной "Бирюсы", - сказал глава региона. - В этом году здесь появились новые участники, спикеры и образовательные программы. В частности, к нам приехало рекордное количество гостей стран Северо-Восточной Азии. Уверен, что пребывание на красноярских берегах станет для всех бирюсинцев незабываемым, даст мощный прилив энергии, которая воплотится в масштабных и добрых делах.

Также Губернатор добавил, что федеральный статус "Бирюсы" возлагает на край новые задачи:

- По итогам прошлого года наш регион занял первое место во всероссийском рейтинге эффективности в сфере молодёжной политики, - сказал Александр Усс. - Это касается и практического воплощения тех идей, которые генерируются на "Бирюсе".

Фото: Илья КОПЫЛ

На встрече с молодежью Александр Усс ответил на вопросы, связанные с улучшением состояния дорог в регионе, экологической обстановкой в краевом центре, модернизацией энергетического комплекса края, развитием туризма, наследием Универсиады. Глава края отметил, что в решении многих задач большую роль играет консолидация сил власти, бизнеса и граждан.

Во время смены ребята смогли принять участие во Всероссийском конкурсе молодежных проектов в номинации "Вовлечение молодых людей в социальную практику и информирование молодых людей о возможностях саморазвития" по девяти направлениям: студенческие инициативы; добровольчество; развитие социальных лифтов; инициативы творческой молодежи; патриотическое воспитание; спорт, ЗОЖ, туризм; профилактика негативных проявлений в молодежной среде и межнациональное взаимодействие; укрепление семейных ценностей; молодежные медиа. По итогам конкурса на реализацию лучших проектов их авторам могут быть предоставлены гранты до 3 миллионов рублей.

Также на площадке смены прошел Молодежный форум лидеров, в котором приняли участие 60 молодых людей из стран – членов Ассоциации региональных администраций стран Северо-Восточной Азии (АРАССВА) (Россия, Монголия, КНР, Южная Корея, Япония). Темой Молодежного форума стало обсуждение будущего Северо-Восточной Азии. Стоит отметить, что решение о проведении такой встречи на ТИМ "Бирюса" было принято на Красноярском экономическом форуме.

Ким Ок Чхе - Генеральный секретарь Ассоциации региональных администраций стран Северо-Восточной Азии, представители которых приехали на «Бирюсу», отметил, что рад быть с людьми, которые в будущем поведут за собой Сибирь и страны Северо-Восточной Азии. :

- Я бы хотел выразить свою искреннюю благодарность Правительству Красноярского края и лично Губернатору за их поддержку, а также всем бирюсинцам за их усердный труд в подготовке к этому форуму, - отметил статусный гость.

ДОСЛОВНО

Степан Солженицын, генеральный директор ООО «СГК»:

- Решение создать отдельную смену для энергетиков - это прекрасная идея, поскольку это очень хороший и открытый для всех сторон формат общения. Люди задавали вопросы, которые волнуют их, волнуют на рабочих местах – оборудование, ремонт, модернизация и инвестиции, кадровая политика и будущее развитие нашей отрасли. Все вопросы были по существу.

КСТАТИ

Помимо смены "Энергия" в этом году состоятся:

- смена "Общество" (18-24 июля)

- федеральная смена "Сила России: Сибирь" (27 июля – 2 августа)

- слет студенческих отрядов (4-8 сентября).

Форум включает четыре основные программы: образовательную, деловую, культурную и спортивную. На площадке "Бирюсы" представлены блоки: "Енисейская Сибирь" (о деятельности Корпорации развития Енисейской Сибири и инвестпроектах); "Год театра в РФ" (о театрах Красноярского края); "Россия – страна возможностей" (о деятельности одноименного АНО и реализуемые им проекты); "85-летие Красноярского края" (об основных проектах региона, его достижениях и достопримечательностях, известных красноярцах); "100лица" (об активной, творческой молодежи Красноярска); "400 лет Енисейску" (об истории одного из старейших сибирских городов).