Фестивали августа 2019 в Красноярске
400-летие Енисейска 0+
Подробнее о программе празднования мы расскажем 31 июля, а пока бронируйте для себя даты, чтобы не пропустить юбилей с освящением восстановленного Богоявленского собора, сибирским застольем, концертами, фейерверком. Гостиниц в Енисейске практически нет, для гостей обещают устроить платочный городок.
Енисейск
9-10 августа
Вход свободный.
День Минусинского помидора» 0+
Карнавальное шествие, концерты, ярмарка – и везде главным героем выступает он, знаменитый минусинский помидор! Главная интрига – кто в этом году вырастил самый большой помидор и получит за это главный приз – автомобиль. Уезжают гости этого фестиваля не с пустыми руками, а с помидорами! О праздничной программе расскажем 7 августа.
Минусинск
17 августа
Вход свободный.
«СЭВЭКИ — Легенды Севера» 0+
Далековато, конечно, но заманчиво. Национальный эвенкийский праздник это шаман, традиционные блюда северного народа, танцы.
п.Вельмо, Северо-Енисейский район
25 августа
Вход свободный.
Международный Канский видеофестиваль 12+
Город, охваченный современным искусством всего на несколько дней, получает в «наследство» инсталляции, впечатления и ожидание встречи на следующий год. Насыщенная программа каждого дня, конкурсные показы и премьеры – подробности расскажем позже, 21 августа.
Канск
25-31 августа
О, музыка 12+
Музыканты из Красноярска и Новосибирска споют рок, поп, инди, металл. Ждем и надеемся на хорошую погоду!
Каменка
Ул. Павлова, 21
24 августа
Вход свободный.
IV фестиваль авторской песни «Линевский Берег» 0+
Фестиваль проходит с 2016 года и является продолжением бардовских традиций, которые были заложены в Шарыпово еще в серединке 80-х г.г. прошлого века, когда тысячи молодых и творческих людей приехали создавать новый город.
Шарыпово
база отдыха «Линевский берег»
23 – 25 августа
Фестиваль русской культуры 0+
Парк «Покровский», который располагается возле одного из главных символов Красноярска – часовни Параскевой пятницы, на один день станет настоящей энциклопедией русской культуры. В этом году фестиваль русской культуры проходит впервые.
Тематические площадки, русская кухня, две сцены с разными программами, конкурсы на самую длинную косу, самый красивый сарафан, и самую длинную бороду.
Парк «Покровский»
28 июля, с 12.00
Вход свободный.
Косплей-фестиваль «Anime no Tenshi» в Абакане 12+
Участники продемонстрируют свои таланты в конкурсах: косплей-дефиле, танец, караоке, сценический косплей, фотокосплей, фан-арт. Также на фестивале будет работать ярмарка, где можно приобрести аниме-атрибутику, сувениры и хенд-мейд.
ГЦК «Победа»
28 июля с 13.00
Билеты 300 рублей.
Куда еще пойти
«Красноярск поет Высоцкого» 6+
Уже 15 лет в День памяти Владимира Высоцкого красноярцы слушают любимые песни в исполнении музыкантов и артистов разных жанров из Красноярска и Красноярского края.
Набережная Енисея (около «Капитанского клуба»)
25 июля, 18.00
Вход свободный.
Чемпионат России по регби 0+
Встречаются самые серьезные соперники, РК «Красный Яр» и РК «Енисей-СТМ».
Напомним, что в турнирной таблице Чемпионата России по регби сейчас на первом месте команда "Енисей-СТМ". На втором - "Красный Яр".
Стадион «Красный Яр»
ул. Маерчака, 57
25 июля, 19.30
Билеты 100 рублей.
Киноклуб «Романтическое приключение» 16+
Ведущая, искусствовед Ирина Бахтина, приглашает к просмотру и обсуждению комедии "Робинзон на луне" (2009, Южная Корея).
Музей художника Б. Я. Ряузова
25 июля, 18.30
Билеты 110-150 рублей.
Большой сенсорный день 0+
Большой Сенсорный День - это большой тест-драйв всего, что любят дети и взрослые! Это не только праздник - это творческая атмосфера, где родители совместно с детьми делают то, что им нравится!
Музей-усадьба Г.В. Юдина
27 июля с 10.00 до 14.00
Билеты: взрослый и 1 ребенок - 590 рублей, за каждого следующего члена семьи доплата 150 рублей.
Огненный концерт 0+
Это огненное шоу от сильнейших представителей данного направления Красноярска.
С показательными номерами выступят представители других экстремальных направлений.
Набережная Енисея (район Театральной площади)
27 июля, 20.00
Вход свободный.
Ночные роллеры 12+
Вы еще успеете: предварительные заявки и оплата стартового взноса в размере 250 рублей принимаются до 25 июля до 17.00 на сайте https://krasmarafon.ru/roller2019.
Программа мероприятия
27 июля
22.00-23.20 - выдача стартовых пакетов (административное здание ФОЦ «Татышев-парк»);
23.55 - открытие соревнований.
28 июля
00.00 - старт участников соревнований;
01.30-02.30 - церемония награждения победителей и призеров.
Остров Татышев
Творческий вечер Александра Михайлова 16+
Под аккомпанемент гитары Александр Михайлов исполнит казачьи, русские народные песни и романсы, песни современных авторов, поведает секреты со съёмочной площадки шедевров советского и российского кино «Любовь и голуби», «Змеелов», «Очарованный странник», «Благословите женщину».
Институт искусств
Ул. Ленина, 22
31 июля, 18.00
Билеты 1000-2500 рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU