Фестивали августа 2019 в Красноярске

400-летие Енисейска 0+

Подробнее о программе празднования мы расскажем 31 июля, а пока бронируйте для себя даты, чтобы не пропустить юбилей с освящением восстановленного Богоявленского собора, сибирским застольем, концертами, фейерверком. Гостиниц в Енисейске практически нет, для гостей обещают устроить платочный городок.

Енисейск

9-10 августа

Вход свободный.

День Минусинского помидора» 0+

Карнавальное шествие, концерты, ярмарка – и везде главным героем выступает он, знаменитый минусинский помидор! Главная интрига – кто в этом году вырастил самый большой помидор и получит за это главный приз – автомобиль. Уезжают гости этого фестиваля не с пустыми руками, а с помидорами! О праздничной программе расскажем 7 августа.

Минусинск

17 августа

Вход свободный.

«СЭВЭКИ — Легенды Севера» 0+

Далековато, конечно, но заманчиво. Национальный эвенкийский праздник это шаман, традиционные блюда северного народа, танцы.

п.Вельмо, Северо-Енисейский район

25 августа

Вход свободный.

Международный Канский видеофестиваль 12+

Город, охваченный современным искусством всего на несколько дней, получает в «наследство» инсталляции, впечатления и ожидание встречи на следующий год. Насыщенная программа каждого дня, конкурсные показы и премьеры – подробности расскажем позже, 21 августа.

Канск

25-31 августа

О, музыка 12+

Музыканты из Красноярска и Новосибирска споют рок, поп, инди, металл. Ждем и надеемся на хорошую погоду!

Каменка

Ул. Павлова, 21

24 августа

Вход свободный.

IV фестиваль авторской песни «Линевский Берег» 0+

Фестиваль проходит с 2016 года и является продолжением бардовских традиций, которые были заложены в Шарыпово еще в серединке 80-х г.г. прошлого века, когда тысячи молодых и творческих людей приехали создавать новый город.

Шарыпово

база отдыха «Линевский берег»

23 – 25 августа

Фестиваль русской культуры 0+

Парк «Покровский», который располагается возле одного из главных символов Красноярска – часовни Параскевой пятницы, на один день станет настоящей энциклопедией русской культуры. В этом году фестиваль русской культуры проходит впервые.

Тематические площадки, русская кухня, две сцены с разными программами, конкурсы на самую длинную косу, самый красивый сарафан, и самую длинную бороду.

Парк «Покровский»

28 июля, с 12.00

Вход свободный.

Косплей-фестиваль «Anime no Tenshi» в Абакане 12+

Участники продемонстрируют свои таланты в конкурсах: косплей-дефиле, танец, караоке, сценический косплей, фотокосплей, фан-арт. Также на фестивале будет работать ярмарка, где можно приобрести аниме-атрибутику, сувениры и хенд-мейд.

ГЦК «Победа»

28 июля с 13.00

Билеты 300 рублей.

Куда еще пойти

«Красноярск поет Высоцкого» 6+

Уже 15 лет в День памяти Владимира Высоцкого красноярцы слушают любимые песни в исполнении музыкантов и артистов разных жанров из Красноярска и Красноярского края.

Набережная Енисея (около «Капитанского клуба»)

25 июля, 18.00

Вход свободный.

Чемпионат России по регби 0+

Встречаются самые серьезные соперники, РК «Красный Яр» и РК «Енисей-СТМ».

Напомним, что в турнирной таблице Чемпионата России по регби сейчас на первом месте команда "Енисей-СТМ". На втором - "Красный Яр".

Стадион «Красный Яр»

ул. Маерчака, 57

25 июля, 19.30

Билеты 100 рублей.

Киноклуб «Романтическое приключение» 16+

Ведущая, искусствовед Ирина Бахтина, приглашает к просмотру и обсуждению комедии "Робинзон на луне" (2009, Южная Корея).

Музей художника Б. Я. Ряузова

25 июля, 18.30

Билеты 110-150 рублей.

Большой сенсорный день 0+

Большой Сенсорный День - это большой тест-драйв всего, что любят дети и взрослые! Это не только праздник - это творческая атмосфера, где родители совместно с детьми делают то, что им нравится!

Музей-усадьба Г.В. Юдина

27 июля с 10.00 до 14.00

Билеты: взрослый и 1 ребенок - 590 рублей, за каждого следующего члена семьи доплата 150 рублей.

Огненный концерт 0+

Это огненное шоу от сильнейших представителей данного направления Красноярска.

С показательными номерами выступят представители других экстремальных направлений.

Набережная Енисея (район Театральной площади)

27 июля, 20.00

Вход свободный.

Ночные роллеры 12+

Вы еще успеете: предварительные заявки и оплата стартового взноса в размере 250 рублей принимаются до 25 июля до 17.00 на сайте https://krasmarafon.ru/roller2019.

Программа мероприятия

27 июля

22.00-23.20 - выдача стартовых пакетов (административное здание ФОЦ «Татышев-парк»);

23.55 - открытие соревнований.

28 июля

00.00 - старт участников соревнований;

01.30-02.30 - церемония награждения победителей и призеров.

Остров Татышев

Творческий вечер Александра Михайлова 16+

Под аккомпанемент гитары Александр Михайлов исполнит казачьи, русские народные песни и романсы, песни современных авторов, поведает секреты со съёмочной площадки шедевров советского и российского кино «Любовь и голуби», «Змеелов», «Очарованный странник», «Благословите женщину».

Институт искусств

Ул. Ленина, 22

31 июля, 18.00

Билеты 1000-2500 рублей.