Афиша Красноярска на неделю с 17 июля

День металлурга в Норильске 0+

Норильчане будут отмечать праздник два дня, 20 и 21 июля. В субботу, 20 июля, на стадионе «Заполярник» состоятся традиционные эстафеты, будут работать спортивные площади по мини-футболу, фитнес-марафону, гирям, армрестлингу и т.д. На участке от площади Гвардейской до Октябрьской расположится выставка производственной техники, а на Советской, 5 будет работать продовольственная ярмарка. Главным подарком для норильчан станет выступление певицы Валерии и участницы шоу «Голос» Юлии Литош.

В воскресенье, 21 июля состоится традиционное шоу-дефиле «Парад невест», выступят творческие коллективы, рок-группы и будет фестиваль уличного кино.

Вход свободный.

День металлурга в Саяногорске 0+

Начнется праздник в 12.00 на площади кинопарка «Альянс». Здесь развернется развлекательная площадка от Молодежного совета РУСАЛа с конкурсами, играми и эстафетами для всех желающих. Одновременно с этим заработает «Саяногорский Арбат» на улице Ленина.

С 16.00 начнет свою работу концертная площадка у администрации Саяногорска.

Главная праздничная площадка на стадионе «Строитель» откроется в 19.00. Для горожан и гостей Саяногорска выступят артисты: Моя Мишель, Rasa и Макс Барских. Завершится все большим праздничным салютом.

Вход свободный.

День железнодорожника в Красноярске 0+

Праздновать будем 3 августа, но уже сейчас открыта регистрация участников благотворительного забега «Достигая цели!», который пройдет в этот день.

Стать участником сможет любой желающий. Регистрационный взнос – 500 рублей взрослым и 300 рублей детям. Собранные средства будут перечислены в благотворительный фонд «Счастливые дети» и направлены на приобретение оборудования для оснащения отделения паллиативной помощи детям-сиротам.

Спортивное событие пройдёт на левобережной набережной Енисея. Бегунам предстоит преодолеть дистанцию в 5 километров от Коммунального моста до Регистрационной палаты и обратно. Для детей – отдельная дистанция в 1 километр.

Каждый бегун получит стартовый пакет с именным номером, в который вмонтирован электронный чип, автоматически определяющий время прохождения трассы.

Старт забегов будет дан в 09.30 и 10.30.

Всем участникам вручат памятную медаль с символикой 120-летия Красноярской железной дороги, которое отмечается в этом году. На дистанции бегунов поддержит «Шоу барабанщиков».

Гостей мероприятия ждут праздничные тематические площадки, где они смогут сдать нормы ГТО, принять участие в мастер-классах. На спортивном празднике выступят красноярские музыканты.

Все вопросы, связанные с регистрацией на забег, можно задать по тел. +7 (902) 924-99-98, или по электронной почте krsk@iloverunning.ru, Николай Трегубов.

День Республики Тыва

Его отмечают 15 августа, в Туве этот день выходной по календарю и насыщен яркими событиями. В программе праздника: развлекательные культурно-массовые и спортивные мероприятия, выставки.

Вход свободный.

Куда еще пойти

Андрей Бардин: Евангелие от Себастьяна 6+

Андрей Бардин представит слушателям «Евангелие от Себастьяна» — концертную программу, полностью состоящую из сочинений Баха. В ней - земной путь Спасителя от Рождества до Воскресения, а в качестве эпиграфов к органным произведениям И. С. Баха выступят фрагменты из новозаветных апокрифов.

Продолжительность 1 час 40 минут, 2 отделения.

Органный зал

Ул. Декабристов, 20

23 июля, 19.00

Билеты 200-400 рублей.

Зазеркалье Fest 12+

Это традиционный рок-фестиваль, где гостей ждет несколько часов рока (и не только) от коллективов-друзей из разных регионов Сибири, а также большой сет от хозяев фестиваля - красноярских музыкантов.

Центральный парк

20 июля, 16.00

Вход свободный.

Ночные роллеры

Ровно в 00.00 28 июля участники стартуют на беговой дорожке Татышев-парка. Необходимо будет преодолеть 4 круга общей протяженностью 15360 метров (протяженность одного круга составляет 3840 метров). Старт для всех возрастных категорий дается общий.

Предварительные заявки и оплата стартового взноса в размере 250 рублей принимаются до 25 июля до 17.00 на сайте: https://krasmarafon.ru/roller2019.

27 июля с 22.00 до 23.20 пройдет подтверждение регистрации в административном здании ФОЦ «Татышев-парк».

Татышев-парк

27-28 июля

Всемирный фестиваль уличного кино в Красноярске 16+

Жители Красноярска смогут посмотреть лучшие короткометражки молодых режиссёров и проголосовать за победителя светом фонариков.

Арт-берег на левобережной набережной Енисея

24 июля, 22.00

Вход свободный.

«МИР Сибири»: подводим итоги

Что останется нам на память о XVI фестивале музыки и ремесел и чего мы ждем через год?

Красноярскому краю невероятно повезло, что в регионе есть такой фестиваль, как «МИР Сибири», считает основатель национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards Геннадий Шаталов. Напомним, в 2016 году фестиваль вошёл в топ лучших событий России Национального календаря, в 2018 был признан лучшим событием в России в области популяризации народных традиций и промыслов, в 2019 году «МИР Сибири» прошел под эгидой ЮНЕСКО.

Старожилы фестиваля отмечают, что атмосфера продолжает радовать, новые локации – удивлять. А люди, впервые приехавшие в Шушенское, становятся фанатами и собираются сюда на следующий год! В официальной группе фестиваля Вконтакте уже появляются пожелания организаторам на 2020 год и призывы планировать отпуск на середину июля, чтобы не пропустить событие, которое ежегодно собирает 30-35 тысяч человек.

Что касается музыкальной части фестиваля, то ее можно посмотреть на официальном сайте festmir.ru

А сегодня мы будем говорить о мастеровой премии. На главный приз, Чашу МИРА, в этом году претендовали 12 мастеров, которые работают в разных традициях техниках и потому выбрать победителя было непросто.

Им стала Надежда Хай-Хутык из Магадана. Мастерица воссоздает национальную одежду эвенов и коряков, приобщает молодых к культуре предков.

Интересна и история ее появления на фестивале в Шушенском:

- Для того, чтобы приехать на конкурс, мой народ собирал мне деньги всем миром — пустили шапку по кругу. Поэтому я очень рада, что приеду с победой, — рассказала Надежда Хай-Хутык.

В конкурсе участвовали три мастера из Красноярска. Юлия Долгопол работает в технике фьюзинг, именно ее мастерская создает мозаики из стекла для красноярских храмов. Алина Гронская и Екатерина Калинина представили художественную роспись по дереву, детскую люльку и матрешек.

Сергей Фёдоров из Челябинска привез пряничные доски и скалку, благодаря которым получаются красивые пряники.

Наталья Иванова из Удмуртии – гобелены ручной работы, Надежда Ульданова из Иркутска – украшения из металла и камня. Каждый мастер вкладывает в свое изделие глубокий смысл, часто он приходит случайно и внезапно. Например, Надежда собирает камни, некоторые могут лежать годами, а потом вдруг находят свое место в украшениях. Мастер носит их сама, дарит и продает. Кстати, многие мастера одеваются в собственноручно вытканные, сшитые и вышитые вещи.

Екатерина Суворова из п. Лиман Астраханской области представила коллекцию этнических кукол, одетых в крестьянский костюм различных губерний России, Ирина Николаева из Москвы занимается золотным шитьем – это тоже прикладные вещи: душегреи, платки и пр.

Многие гости МИРа Сибири «подсматривают» у мастеров идеи оформления одежды и предметов интерьера, изготовления сумок, зеркал и прочих полезных вещей, - в этом смысле фестиваль будет продолжаться еще долго, пока впечатления не превратятся в реальные изделия!

И несколько слов о «вкусе» МИРа Сибири: традиционно из Шушенского гости фестиваля увозят местные мед и чай. А в этом году здесь впервые варили варенье из знаменитой субботинской земляники. Дегустацию проводили несколько раз в день для всех желающих, и можно было купить баночку домой. Кстати, можно было во время фестиваля съездить в Субботино и самому собрать для себя ягоду, стоимость - 50 рублей за литр.