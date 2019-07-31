Оформляем ипотечные каникулы в Красноярске: как с 31 июля 2019 года начал работать новый закон

31 июля 2019 года вступил в силу закон об «ипотечных каникулах»: по нему можно получить отсрочку по платежам на срок до шести месяцев, или уменьшить сумму ежемесячных выплат без штрафных санкций.

Примерно за месяц до вступления закона в силу внештатный корреспондент «Комсомольской правды» - Красноярск начал собирать документы, чтобы получить «ипотечные каникулы». Обо всех нюансах, подводных камнях, - рассказываем, исходя из собственного опыта.

Отсрочка платежей не грозит штрафами и порчей кредитной истории. Чтобы получить ипотечные каникулы, необходимо обратиться в банкФото: Мария ЛЕНЦ

История одной ипотеки

История моей ипотеки не оригинальна. Приехав в Красноярск из небольшого городка, я несколько лет снимала комнату в общежитии, потом квартиру. Хозяйка работала на севере, но каждое лето собиралась переезжать в Красноярск. Делать ремонт в квартире, из которой могли попросить в любое время, не было желания, поэтому обои на кухне были прибиты гвоздями, а мебель наводила грусть-тоску... В 2007 году, дождавшись очередного лета и снова получив легальное разрешение остаться ещё на год, я им не воспользовалась. Решилась на ипотеку, для того, чтобы взять в кредит (1 300 000 рублей на 20 лет), моя зарплата должна быть не менее 30 тысяч. Со справками о доходах проблем не возникло (официально работала в центре социальных исследований) .

И 1 августа я стала хозяйкой 32 квадратных метров в новом доме в Красноярске.

Я проплатила 10 лет и отдала банку практически все проценты, оставалось ещё 10 лет. Тут, посчитав, что я «постарею» раньше, чем стану полноправной владелицей жилья, я родила ребёнка.

Трудная жизненная ситуация

6 июля этого года сыну исполнилось полтора года. Соответственно, прекратились приличные декретные выплаты, места в садике нет.

Верно говорят, когда ты чего-то очень хочешь, весь мир идёт тебе на встречу. Весь, кроме банка! Оформив запрос на отсрочку платежей (о ипотечных каникулах тогда еще речи не шло), я получила официальный ответ: рождение ребёнка матерью-одиночкой не является сложной ситуацией.

Можно в любое время прекратить каникулы досрочно, или внести сумму платежейФото: Мария ЛЕНЦ

Но чудо свершилось: принятый Закон об ипотечных каникулах пришелся как нельзя кстати. Если я получу отсрочку платежа, через полгода ребенок достаточно подрастет, чтобы с ним могла сидеть бабушка, я выйду на работу. И я по-прежнему смогу не оставлять банк без своих платежей.

«Загвоздки» в документах

Итак, трудная финансовая ситуация, подтвержденная документально у меня имелась, и, начиная с июля этого года, я начала готовиться к каникулам. Сразу же возникли загвоздки в документах: в перечне необходимых бумаг (см. ниже) указано, что мне нужна выписка из ЕГРН, подтверждающая, что ипотечная квартира – мое единственное жилье.

Но они бывают двух типов – выписка по объектам недвижимости, зарегистрированных на меня в крае, которая стоила 650 рублей и в стране – 1750 рублей. Стоимость отличается существенно, очень хотелось сэкономить, но никто в банке до сих пор не может дать разъяснений, какая именно выписка нужна.

Второй документ, который вызывал вопросы – «справка о доходах с указанием налоговых вычетов за последние два года».

Так как я два года была в декрете, налоговых отчислений в моей справке указано быть не может?

Что имеем на сегодня, 31 июля? Ощущение, что банки к нововведению еще не вполне готовы. Мне в ответ на звонок в региональный, а потом и в московский офис, ответили: по таким точечным вопросам, как у меня, проконсультировать не могут. «У нас на сайте такого пресс-релиза нет», - аргументирует оператор.

Пока, на свой страх и риск, я заказала выписку из ЕГРЛ по своему региону, взяла справку о доходах без указания налоговых вычетов, написала заявление в свободной форме и отнесла документы в банк. Как сказано в законе, в течение пяти дней мне должны дать официальный ответ. Ждем…

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Сергей Журавлев, управляющий отделением Красноярск Сибирского ГУ Банка России, рассказал «Комсомольской правде» - Красноярск:

- Отсрочка платежей не грозит штрафами и порчей кредитной истории. Чтобы получить ипотечные каникулы, необходимо обратиться в банк, в котором оформлена ипотека, написать заявление и предоставить документы, которые докажут трудное финансовое положение.

У банка есть пять рабочих дней на рассмотрение заявления. Если ситуация заемщика подходит под требования закона, банк уменьшает ежемесячный платеж или снижает его до нуля. Заемщик получает новый график платежей не позднее даты окончания льготного периода.

Корреспондент «КП»-Красноярск Екатерина Перышкина и ее сынФото: Мария ЛЕНЦ

Если банк в течение 10 рабочих дней не предоставляет мотивированный отказ или не отвечает на заявление заемщика, ипотечные каникулы вступают в силу с даты обращения заемщика (если иная дата начала каникул не указана в обращении)*.

Срок ипотеки продлевается на срок ипотечных каникул. Можно в любое время прекратить каникулы досрочно, или внести сумму платежей, которые положено было заплатить без каникул.

Плюсы:

- не портится кредитная история.

- снижается финансовая нагрузка на время жизненных трудностей.

- не нужно платить штрафы за просрочки.

Минусы:

- увеличение общего срока ипотеки.

- увеличение общей суммы процентов по ипотеке, поскольку проценты начисляются на остаток кредита, который не убавляется в льготный период.

*Банк вправе оспорить эту позицию постфактум, через суд.

ВАЖНЫЕ МОМЕНТЫ:

Что считается трудными жизненными обстоятельствами:

- Отсутствие работы (подтверждение - регистрация в службе занятости).

- Получение I или II группы инвалидности.

- Временная нетрудоспособность более 2 месяцев.

- Снижение дохода за 2 последних месяца более чем на 30%. (Сравнивать будут со среднемесячным доходом за 12 месяцев перед обращением за ипотечными каникулами. При этом размер ежемесячного платежа по кредиту превышает 50% от среднемесячного дохода заемщика).

- Увеличение количества иждивенцев (детей или членов семьи, получивших инвалидность I или II группы). Одновременное снижение дохода более чем на 20% по сравнению со среднемесячным доходом за последние 12 месяцев. (Доля платежа по ипотеке превысила 40% от размера дохода заемщика).

Понадобятся документы:

- Выписка из ЕГРН о правах на имеющиеся объекты недвижимости.

- Справка о постановке на учет из службы занятости.

- В случае получения инвалидности заемщика или его иждивенцев – справка об инвалидности.

- Листок нетрудоспособности при нахождении на больничном более двух месяцев.

- Свидетельство о рождении или опеке ребенка.

- справка о полученных физическим лицом доходах и удержанных суммах налога по форме, утвержденной федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору за соблюдением законодательства о налогах и сборах.

КСТАТИ

- Каникулы положены только по ипотеке на жилое помещение.

- Оно должно быть единственным.

- Воспользоваться каникулами можно только один раз.

- Максимальная сумма кредита, по которой дадут каникулы – 15 млн. рублей.

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