2019-07-31T09:48:01+03:00
Происшествия

К тушению пожаров в Красноярском крае приступили самолеты МЧС

Бе-200 уже сделал несколько сливов воды на кромку огня в Богучанском районе
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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К тушению пожаров в Красноярском крае приступили самолеты МЧСК тушению пожаров в Красноярском крае приступили самолеты МЧСФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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К тушению пожаров в Красноярском крае приступили самолеты МЧС России. Об этом сообщает министерство сельского хозяйства региона. Сегодня, 31 июля, самолет Бе-200 совершил первый вылет в Богучанский район. Сделано три слива воды на кромку сложного лесного пожара. Эта работа требует высокого мастерства, поэтому проводит ее опытный экипаж воздушного судна, в составе которого летчик-наблюдатель краевого Лесопожарного центра. Алгоритм такой: сразу после того, как самолет сбрасывает воду на кромку огня, туда заступают группы лесных пожарных, локализуют и обрабатывают очаг возгорания.

По словам минлесхоза, решение привлечь специализированную авиатехнику МЧС в тушении лесных пожаров было принято накануне на совещании губернатора края с руководителями МЧС России, Рослесхоза и ФБУ «Авиалесоохрана». Также глава региона предложил создать на севере края специализированный лесопожарный центр межрегионального значения для работы в приарктических территориях. Они должны будут обеспечивать охрану территорий, на которых сейчас активно развивается промышленная инфраструктура.

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За пожарами, которые бушуют в Сибири третью неделю, наблюдает множество служб: региональное министерство экологии, МЧС, лесопожарные центры, экологи (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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