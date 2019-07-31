К тушению пожаров в Красноярском крае приступили самолеты МЧС России. Об этом сообщает министерство сельского хозяйства региона. Сегодня, 31 июля, самолет Бе-200 совершил первый вылет в Богучанский район. Сделано три слива воды на кромку сложного лесного пожара. Эта работа требует высокого мастерства, поэтому проводит ее опытный экипаж воздушного судна, в составе которого летчик-наблюдатель краевого Лесопожарного центра. Алгоритм такой: сразу после того, как самолет сбрасывает воду на кромку огня, туда заступают группы лесных пожарных, локализуют и обрабатывают очаг возгорания.

По словам минлесхоза, решение привлечь специализированную авиатехнику МЧС в тушении лесных пожаров было принято накануне на совещании губернатора края с руководителями МЧС России, Рослесхоза и ФБУ «Авиалесоохрана». Также глава региона предложил создать на севере края специализированный лесопожарный центр межрегионального значения для работы в приарктических территориях. Они должны будут обеспечивать охрану территорий, на которых сейчас активно развивается промышленная инфраструктура.

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