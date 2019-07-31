2019-07-31T06:50:02+03:00
Происшествия

Убытков на 2 миллиона: в Красноярске криптовалютчиков поймали на краже электроэнергии

«Майнили» за счет главного поставщика воды города [видео]
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
В Красноярске криптовалютчиков поймали на краже электроэнергии. Фото: REUTERSВ Красноярске криптовалютчиков поймали на краже электроэнергии. Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

В Красноярске криптовалютчиков поймали на краже электроэнергии. Только представьте себе: граждане развели себе солидное фермерское хозяйство по добыче цифровых монет, собирались в перспективе засыпаться рублями, долларами и прочей мировой валютой и жить безбедно до конца своих дней где-нибудь на тропическом острове. Собственно, в биткоинах нет ничего криминального: копаете – и копайте, всяк по своему, что называется... Но засыпались криптовалютчики на краже в крупных размерах, за что и придется им отвечать.

В Красноярске криптовалютчиков поймали на задворках улицы на краже электроэнергии.

- Казалось бы, какая может быть связь между этой электронной денежкой и нашей водопроводной водой, одной из лучших в России? Сегодня я узнала, что связь может быть самая прямая. Убытков нам нечестные на руку криптовалютчики принесли на два миллиона родных российских рублей. За эту самую нечестную руку их и поймала служба безопасности «КрасКома» на краже электроэнергии, - рассказала пресс-секретарь компании Татьяна Лукина.

Служба экономической безопасности компании «КрасКом» вычислила незаконное подключение майнинговой фермы для добычи биткоинов к муниципальным электросетям. Ферма расположилось в неприметных хозяйственных постройках на задворках улицы Песочной в Ленинском районе. К электрическим сетям «КрасКома» криптовалютчики подключились без заключения договора ориентировочно этой весной.

За два месяца этим оборудованием было украдено более 2 миллиона рублей. Фото: пресс-служба полиции Красноярска

За два месяца этим оборудованием было украдено более 2 миллиона рублей. Фото: пресс-служба полиции Красноярска

Служба безопасности информировала полицию. Оперативники изъяли более ста единиц оборудования по добычи криптовалюты стоимостью свыше 10 миллионов рублей. Оборудование потребляло около 400 кВ/ч в течение двух месяцев. Предварительная сумма убытков, которые понесла компания «КрасКом» за это время, превысила 2 миллиона рублей. По меркам Уголовного кодекса это тянет на срок до 5 лет лишения свободы.

- Мы со своей стороны также проводим служебное расследование по факту несанкционированного подключения, - отметил заместитель генерального директора компании «КрасКом» Евгений Кадач. - И параллельно готовим документы в суд о возмещение ущерба, причиненного предприятию криптовалютчиками фирмы «Вертикаль».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Бабушка из Красноярска захотела стать криптовалютчицей и потеряла больше миллиона. Вот тебе и намайнила биткоинов!

Бабушка из Красноярска решила озолотиться на криптовалютах и... лишилась кругленькой суммы. Об этой истории сообщили сегодня, 21 января, сразу несколько новостных порталов (подробнее).

Как заработать на криптовалюте: четыре верных шага

Кто ж не хочет стать миллионером! Но где заработать эту самую криптовалюту? И как продать? Да и вообще, что это за диво такое, если за него так много платят? Ответы в материале «КП» (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
За полгода 77 тысяч жителей Красноярского края лишились возможности вылететь за границу
ВТБ Лизинг предлагает автомобили Audi на специальных условиях
В Красноярске один за другим закрываются гастрономы «Красный яр»
В Красноярске автобусы № 49 и № 65 меняют схему движения
В Красноярске под бульдозер пустили более тонны яблок и груш
В Норильске шутники устроили катание в ванне по двору и зацепили иномарку
В Красноярске из психо-неврологического диспансера ушел пациент
На севере Красноярского края полицейские обнаружили более 600 рыб осетровых пород
В Красноярске проведен опрос автошкол, обучающих мотоциклистов
В Красноярском крае спасатели выручили из беды корову
В Красноярске девушка помыла свою иномарку на озере Мясокомбината
Площадь лесных пожаров в Красноярском крае за сутки увеличилась на десятки тысяч гектаров
В Красноярском крае грабители в подъезде напали на почтальона
В Красноярск приедут сильнейшие квадрокоптеры страны
Сильные дожди с грозами возвращаются в Красноярский край
КАМАЗ всмятку раздавил Toyota в Красноярском крае: погибли двое
Дополнительные ресурсы МЧС подключат к тушению пожаров в Красноярском крае
Бывший дилер Toyota в Красноярске извинился перед обманутыми клиентами
Себя ударь! В центре Красноярска две девушки избили пони
Топор, нож и жгут… В Красноярском крае женщина зверски убила бывшего из ревности
Только в пробке посадил. Перевозившего на коленях ребенка водителя наказали на 3 тысячи
Дети гостили у бабушки. Молодая пара задохнулась в дыму при пожаре в Хакасии
Все запреты на выгул собак отменили в Красноярске
ВТБ запускает программу кредитования СМБ на приобретение коммерческой недвижимости по договору долевого участия