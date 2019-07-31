Убытков на 2 миллиона: в Красноярске криптовалютчиков поймали на краже электроэнергии

В Красноярске криптовалютчиков поймали на краже электроэнергии. Только представьте себе: граждане развели себе солидное фермерское хозяйство по добыче цифровых монет, собирались в перспективе засыпаться рублями, долларами и прочей мировой валютой и жить безбедно до конца своих дней где-нибудь на тропическом острове. Собственно, в биткоинах нет ничего криминального: копаете – и копайте, всяк по своему, что называется... Но засыпались криптовалютчики на краже в крупных размерах, за что и придется им отвечать.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/723199" frameborder="0"></iframe> В Красноярске криптовалютчиков поймали на задворках улицы на краже электроэнергии.

- Казалось бы, какая может быть связь между этой электронной денежкой и нашей водопроводной водой, одной из лучших в России? Сегодня я узнала, что связь может быть самая прямая. Убытков нам нечестные на руку криптовалютчики принесли на два миллиона родных российских рублей. За эту самую нечестную руку их и поймала служба безопасности «КрасКома» на краже электроэнергии, - рассказала пресс-секретарь компании Татьяна Лукина.

Служба экономической безопасности компании «КрасКом» вычислила незаконное подключение майнинговой фермы для добычи биткоинов к муниципальным электросетям. Ферма расположилось в неприметных хозяйственных постройках на задворках улицы Песочной в Ленинском районе. К электрическим сетям «КрасКома» криптовалютчики подключились без заключения договора ориентировочно этой весной.

За два месяца этим оборудованием было украдено более 2 миллиона рублей. Фото: пресс-служба полиции Красноярска

Служба безопасности информировала полицию. Оперативники изъяли более ста единиц оборудования по добычи криптовалюты стоимостью свыше 10 миллионов рублей. Оборудование потребляло около 400 кВ/ч в течение двух месяцев. Предварительная сумма убытков, которые понесла компания «КрасКом» за это время, превысила 2 миллиона рублей. По меркам Уголовного кодекса это тянет на срок до 5 лет лишения свободы.

- Мы со своей стороны также проводим служебное расследование по факту несанкционированного подключения, - отметил заместитель генерального директора компании «КрасКом» Евгений Кадач. - И параллельно готовим документы в суд о возмещение ущерба, причиненного предприятию криптовалютчиками фирмы «Вертикаль».

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