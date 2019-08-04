2019-08-04T09:37:41+03:00
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Расправились за две минуты: в красноярском зоопарке показали, как белые медведи лакомятся арбузами

Сочное и вкусное спасение от жары
Ольга КОСТИНА
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Настоящий ценитель арбузов!Настоящий ценитель арбузов!Фото: парк флоры и фауны «Роев ручей»
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В красноярском зоопарке 3 июля отметили Всемирный день арбуза. Придумали его американцы. Но в «Роевом ручье» решили: праздник хороший, главное – вкусный, почему бы не перенять? Как словом, так и делом.

И это все мне? Фото: парк флоры и фауны «Роев ручей»

И это все мне?Фото: парк флоры и фауны «Роев ручей»

Как отмечают? Угощают арбузами животных, которые с удовольствием уплетают эту сладкую, сочную ягоду. Главные ценители арбузов – белые медведи.

с арбузом можно даже играть! Фото: парк флоры и фауны «Роев ручей»

с арбузом можно даже играть!Фото: парк флоры и фауны «Роев ручей»

- Глядя на то, как наши Аврора и Феликс едят арбузы, можно подумать, что в Арктике, на их родине, арбузов больше, чем нерп и тюленей, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в Парке «Роев ручей». – В арбузах медведи знают толк! Они поедают их так вкусно, что всем сразу хочется попробовать. Даже ощущается во рту вкус арбуза!

Делим арбуз на ровные части Фото: парк флоры и фауны «Роев ручей»

Делим арбуз на ровные частиФото: парк флоры и фауны «Роев ручей»

Перед тем, как предложить медведям арбузы, их проверили специальным прибором на содержание нитратов. Все хорошо. Приятного аппетита! Арбузами медведи лакомятся не первый раз, поэтому прекрасно знают, с какой стороны к ним подступиться. Где съедобная часть, а где кусать не стоит. Каждый хищник получил половинку арбуза. Ровно две минуты ушло у них на трапезу.

Медведи знают, с какой стороны откусить Фото: парк флоры и фауны «Роев ручей»

Медведи знают, с какой стороны откуситьФото: парк флоры и фауны «Роев ручей»

Кстати, в этом году впервые угостили арбузом и молодую медведицу с Диксона по кличке Урсула. И решила она, что арбуз – это никакая не еда, а новая игрушка. Только вот играть в нее ей не понравилось, слишком быстро сломалась. А вот от других игрушек медведица просто в восторге: большие, долговечные, да еще и плавают!

Очень вкусно! Фото: парк флоры и фауны «Роев ручей»

Очень вкусно!Фото: парк флоры и фауны «Роев ручей»

После сытного и вкусного обеда – спортивная зарядка. В такую жару плавание самое то!

После сытного обеда можно искупаться Фото: парк флоры и фауны «Роев ручей»

После сытного обеда можно искупатьсяФото: парк флоры и фауны «Роев ручей»

Водные процедуры освежают Фото: парк флоры и фауны «Роев ручей»

Водные процедуры освежаютФото: парк флоры и фауны «Роев ручей»

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Похоже, пошла на поправку. Она громит бассейн, как только воду наливают. Срочно делаем под неё вольер со стационарным бассейном (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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