Расправились за две минуты: в красноярском зоопарке показали, как белые медведи лакомятся арбузами

В красноярском зоопарке 3 июля отметили Всемирный день арбуза. Придумали его американцы. Но в «Роевом ручье» решили: праздник хороший, главное – вкусный, почему бы не перенять? Как словом, так и делом.

И это все мне?Фото: парк флоры и фауны «Роев ручей»

Как отмечают? Угощают арбузами животных, которые с удовольствием уплетают эту сладкую, сочную ягоду. Главные ценители арбузов – белые медведи.

с арбузом можно даже играть!Фото: парк флоры и фауны «Роев ручей»

- Глядя на то, как наши Аврора и Феликс едят арбузы, можно подумать, что в Арктике, на их родине, арбузов больше, чем нерп и тюленей, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в Парке «Роев ручей». – В арбузах медведи знают толк! Они поедают их так вкусно, что всем сразу хочется попробовать. Даже ощущается во рту вкус арбуза!

Делим арбуз на ровные частиФото: парк флоры и фауны «Роев ручей»

Перед тем, как предложить медведям арбузы, их проверили специальным прибором на содержание нитратов. Все хорошо. Приятного аппетита! Арбузами медведи лакомятся не первый раз, поэтому прекрасно знают, с какой стороны к ним подступиться. Где съедобная часть, а где кусать не стоит. Каждый хищник получил половинку арбуза. Ровно две минуты ушло у них на трапезу.

Медведи знают, с какой стороны откуситьФото: парк флоры и фауны «Роев ручей»

Кстати, в этом году впервые угостили арбузом и молодую медведицу с Диксона по кличке Урсула. И решила она, что арбуз – это никакая не еда, а новая игрушка. Только вот играть в нее ей не понравилось, слишком быстро сломалась. А вот от других игрушек медведица просто в восторге: большие, долговечные, да еще и плавают!

После сытного и вкусного обеда – спортивная зарядка. В такую жару плавание самое то!

После сытного обеда можно искупатьсяФото: парк флоры и фауны «Роев ручей»

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