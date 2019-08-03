«Выплескала всю воду и лазила по стенам»: спасенная в Норильске белая медведица освоилась в красноярском зоопарке

За спасением белой медведицы в Норильске в июне этого года следили многие. Переживали за судьбу молодой полярной хищницы: как она перенесет перелет в самолете, как адаптируется, насколько сильно она пострадала в своих скитаниях по тундре. Специалисты признались: медведица сильно истощена, должна весить около 200 килограммов но норме, а на самом деле – чуть более 100. К тому же здоровье ее сильно подорвано из-за неправильного питания. Животное поместили в карантин в закрытое от посторонних глаз помещение, под круглосуточное наблюдение ветеринаров.

Директор зоопарка «Роев ручей» Андрей Горбань периодически выдает сводки о состоянии здоровья медведицы: как впервые попробовала форель, как понемногу набирает вес, как с удовольствием принимает душ из шланга. А сегодня на странице в соцсетях Андрея Горбаня появилась очередная информация с оптимистичным содержанием:

«Из утренней сводки про белого медвежонка из Норильска. Доброе утро. Вес медведицы 129,7 килограммов. Корм общим весом 7 килограммов проела весь. Активна. Рано утром выплескала из бассейна всю воду, скребла и пыталась проломить дно. Лазила по стенам. Похоже, пошла на поправку. Она громит бассейн, как только воду наливают. Срочно делаем под неё вольер со стационарным бассейном».

А вот так медведицу взвешивают. Фото: Андрей Горбань

Напомним, 17 июня жители Норильска увидели в окрестностях города белого медведя. Он бросил по помойкам в поисках пропитания и совершенно не боялся людей. Охотники тогда задавались вопросом: как хищник, который живет на берегу океана, оказался так далеко от него? Что заставило его проделать путь длиной несколько сот километров?

А через пару дней медведь и вовсе забрел в город. Опешившие автомобилисты смотрели, как она бредет по улицам во дворы, наверняка в поисках мусорных баков. В это время ее судьбу уже решили в красноярском зоопарке – специалисты сделали запрос в Росприроднадзор и просили разрешения изъять хищника из природы. Когда разрешение было получено, в Норильск вылетели специалисты – спасательная команда. Усыпили животное при помощи дротика и 21 июня на самолете доставили в Красноярск. Насторожило, что она совершенно не боится людей – это навело на мысль, что животное выросло у браконьеров.

Как сложится судьба медведицы в дальнейшем, пока не решено. Сначала она должна полностью поправиться, набрать вес. А затем ее, возможно, передадут в один из российских зоопарков.

Увидеть на улицах города полярного хищника для многих было шоком. Фото: Ирина Яринская, "Заполярная правда"

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