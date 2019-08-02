Эксперты рассказали, как можно было остановить распространение лесных пожаров в Сибири

Еще вчера на ситуацию с лесными пожарами в Сибири, чего греха таить, многие смотрели сквозь пальцы: горит ведь каждый год – нормальное явление. Но уже самые серьезные ведомства, вплоть до Следственного комитета, заявили: время упущено, необходимые меры, чтобы не допустить такого, не были приняты. Огонь поглощает все большие площади тайги. В Красноярском крае, по данным на 2 августа, действует 130 пожаров на территории 1 112 223,8 гектара. Еще вчера был 1 090 000 гектаров. Большая часть – в зоне контроля (здесь тушение невозможно). Силы МЧС и минобороны брошены на тушение огня в Богучанском районе края, здесь огонь вплотную подступает к населенным пунктам.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="480" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/723226" frameborder="0"></iframe> Ванавара. Видео: @nebo.community.

СК возбудил уголовное дело по п. 1.1 ст. 293 УК России (халатность) в отношении чиновников министерства лесного хозяйства Красноярского края – здесь идут обыски, выемка документов. Главк СК России направил в Красноярский край, Якутию, Иркутску область и Бурятию группу следователей, задача - установить все обстоятельства, повлекшие распространение лесных пожаров: были ли приняты меры, чтобы этого не допустить.

Замначальника центра «Антистихия» Сергей Абанин заявил, что на местах недостаточно серьезно организовали работу по недопущению возгораний и своевременному тушению огня. По его словам, у регионов своевременно были прогнозы МЧС, Рослесхоза и Росгидромета, но вовремя на нее отреагировать не сумели. Сейчас в этом и разбирается СК.

Правильно ли тушили пожары?

Понятно, что тему распространения пожаров надо обсуждать со здравым смыслом. Где-то, в труднодоступных зонах, пытаться заливать огонь хоть три недели назад, хоть сейчас – дело бессмысленное. Воды «по ведру» не навозишься, а люди без спецтехники, которая туда не пройдет, с огнем не справятся.

Ликвидатор аварии в Чернобыле о пожарах в Сибири 00:00 00:00

Но есть и другие ситуации: когда огонь затушить было можно, но почему-то этого не сделали. Об этом рассказали специалисты НТЦ «Космические решения» - организация, специализирующаяся на высокоточном мониторинге лесных пожаров со спутника.

В пример приводят Богучанский район. Здесь, по мнению экспертов, время было упущено. Показывают на примере одного пожара, который «засекли» из космоса.

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- Произошло возгорание на старых рубках одного из лесничеств. Несколько первых дней по нему не велась работа, - рассказывает технический директор предприятия Алексей Борисевич. - Время было упущено, поскольку вокруг этого возгорания было еще множество более старых очагов – всех людей и технику бросили туда (ресурсов не хватило). Пожар бесконтрольно перешел в верховой. Когда подключились мы, то только помогли спасти людей и технику, речи о спасении леса уже не шло. Пожар «выдохся» только после дождей, его площадь составила 36 тысяч гектаров, потери исчисляются миллиардами рублей.

А на территории Кежемского района (Приангарский ЛПК) справились быстро и правильно.

Ориентируясь на снимки из космоса (29 июня, и 4 июля), лесники два раза пускали в нужном месте встречный пал с просек.

Группировка сил на тушении лесных пожаров увеличена БЕ-200ЧСФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Плюс, видно как поднявшийся верховой пожар был остановлен 24 июля на рубежах старых рубок (выкопанными минерализованными полосами), и не пошел бесконтрольно «гулять» по ним. Пожар ограничился 2 тысячами га.

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- Видно, что много раз по причине сильного ветра пожар поднимался в верховой, - показывает Алексей Борисевич. - Но не уходил на большие пространства как это было в «неправильном пожаре», а большинство управленческих решений по локализации сил и средств и направлений действий было принято именно ориентируясь на данные спутникового мониторинга. Также необходимо понимать, что не во все места тайги можно добраться для тушения. Во многих местах просто нет дорог. Однако там, где ведется добыча леса, подъезды к участкам есть почти всегда.

Вообще, то, что происходит сегодня, проблема не одного дня, это ворох проблем, который копился десятилетия. Лесозаготовители оставляют после себя массу порубочных остатков – первое. Это вопрос законности рубок, чистоты проведения работ. Не могу сказать, насколько эффективна система контроля, выполнения технических регламентов рубок, но точно знаю, у нас несовершенная система раннего обнаружения малоразмерных очагов. Тех пожаров, к которым можно быстро добраться и малыми силами ликвидировать, опахать.

Что с птицами и животными

Ни один эксперт пока даже приблизительно не берется оценить ущерб, который пожары нанесли экосистеме, флоре и фауне Сибири.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1200" height="1200" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/722843" frameborder="0"></iframe> Дым от пожаров в Сибири виден даже из космоса. Видео: ФБУ «Авиалесоохрана».

В лентах новостей появляется устрашающая информация: что в Сибири погибло 80 процентов потомства хищных птиц, а сгоревший лес будет восстанавливаться сто лет.

Проблема большая, - эксперты не спорят. Но и такие данные не подтверждают.

- Пожары нанесли огромный вред среде обитания. Но надо понимать, что животные мигрируют, спасаясь от огня, - говорит Александр Коробкин, начальник отдела госконтроля и надзора в области охраны и использования объектов животного мира и среды их обитания министерства экологии и рационального природопользования Красноярского края. – Копытные, медведь, волк, лиса знают и чувствуют приближение огня задолго до того, как он придет на их территории. Тайга, слава Богу, дает возможность им укрыться. После пожара они возвращаются, потому что для них возникают большие кормовые площадки. Береза и осина – те породы деревьев, которые начинают расти на пожарищах, - кормовая база для копытных, а за ними на территорию возвращаются и хищники. Конечно, сейчас оценить ущерб мы не можем. Но скажу, что массовых выходов животных мы пока не зафиксировали – а сейчас у нас идут постоянные рейды. Вообще, за последние 10 лет у нас на территории края фиксируется увеличение численности всех видов животных и птиц.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/723506" frameborder="0"></iframe> Военные самолеты взлетают из Красноярска для борьбы с лесными пожарами Сибири.

ДОСЛОВНО

«Необходимо увеличить численность лесных инспекторов на 75 процентов»

Александр Усс о мерах, принимаемых на территории региона, по тушению лесных пожаров: - На сегодняшний день к борьбе с огнем привлечены более 900 человек и более 100 единиц техники. В тушении задействовано 30 воздушных судов Минобороны РФ и МЧС. Благодаря применяемым мерам за прошедшие сутки удалось ликвидировать пять пожаров на площади более 5 тысяч га. И мы рассчитываем, что широкомасштабное применение авиации позволит существенно сократить площадь лесных пожаров, в том числе и в зоне контроля. Угрозы населенным пунктам нет. Мы работаем над предложениями по мерам, которые помогут изменить ситуацию в дальнейшем. Речь идет о том, чтобы пересмотреть совместно с Рослесхозом действующие зоны охраны лесов, уменьшив площадь зон контроля, создать специализированный лесопожарный центр для работы в северных приарктических территориях края. Особого внимания требует вопрос уборки лесов, пораженных шелкопрядом. Также необходимо увеличить численность лесных инспекторов на 75 процентов.

Космомониторинг также подтверждает распространение пожаров Фото: сайт космомониторинга

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«Пока мы тушили пожар, огонь нас обошел и взял в кольцо»

Подводя итоги недели, пожары мы обсуждали в эфире радио «Комсомольская правда» на 107,1 FM. Хотим процитировать звонок от одного из радиослушателей, Валерия Ивановича:

- Я 1964 года рождения, жил в Енисейском районе края. В советское время четко следили за пожарами, и организовали скорую помощь по тушению – своими силами. В 1960 году был такой случай: из Енисейска вертолет облетал леса на предмет как раз пожаров. И раз как-то садится в нашей деревне. Оттуда бежит егерь, кричит: неподалеку горит, нужна помощь! Часа два-три, и затушим. Никакой еды не надо, берите лопаты, штурмовки, бежим. И все, нас закинули километров за 30 в тайгу и высадили, вертолет должен был вернуться. И пока мы копали каналы, пять человек, пожар нас обошел. И мы оказались в кольце. Это страшнейшие вещи, как мы не сгорели, это просто удивительно. Охотник был с нами, он нашел болото с островком, и мы туда перебрались. Легли вниз лицом, и провели так всю ночь. Потом пошел дождь, он помог нам, все затушил. Потом мы еще сутки выходили сами из тайги. Не знаю почему, но вертолет за нами так тогда и не прилетел...

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