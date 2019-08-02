Чтобы посадить миллион деревьев, S7 Airlines вернула свое историческое название – «Авиакомпания «Сибирь»

S7 Airlines решила на время вернуть свое историческое название – «Авиакомпания «Сибирь». Сегодня это самое крупное частное авиапредприятие, штаб-квартира которого находится в Новосибирской области. Поэтому руководство и коллектив решили не оставаться в стороне от происходящей в Сибири проблемы – лесных пожаров.

В связи с этим авиакомпания выступила с инициативой помочь с восполнением лесов, уничтоженных огнем. Она заключается в том, что с 1 августа авиакомпания будет отчислять 100 рублей на посадку деревьев с каждого проданного на сайте или в мобильном приложении авиабилета на рейсы по сибирским направлениям.

Кроме того, на сайте S7.ru создан сервис, позволяющий перечислить средства на посадку дерева. Специальный счетчик на сайте в режиме реального времени показывает, сколько деревьев появится в сибирских лесах благодаря инициативе.

Е еще активные участники программы лояльности S7 Priority могут перечислить мили со своего счета, которые также будут направлены на посадку деревьев в Сибири. Каждые перечисленные 500 миль позволят посадить одно дерево.

- Сибирь – наша родина, мы не можем оставаться в стороне от экологической проблемы региона. Бренд – один из основных и сильнейших активов компании, и мы готовы временно изменить его, чтобы выразить свое участие, привлечь внимание к вопросу и объединиться с нашими пассажирами и партнерами для создания новых лесных массивов. Мы вернемся к бренду S7 Airlines после того, как в фонде будет достаточно средств для посадки 1 000 000 деревьев. Это первый шаг, и мы надеемся, что он вдохновит бизнес на создание других подобных инициатив, – сказал председатель совета директоров S7 Group Владислав Филев.