Вышли на рев истребителей: в Красноярске отец с шестилетней дочкой заблудились и провели ночь в лесу

Александр Капралов и его шестилетняя дочь Милана накануне отправились прогуляться по окрестностям Красноярска, на Черную сопку. Оделись по легкому – в шортах и легких футболках. С собой взяли по рюкзаку: в них вода, немного перекусить на свежем воздухе. Отец обещал показать Милане кое-что интересное.

im_rusakova Соколы России

Ушли они на несколько часов, обещали вернуться вскоре, но приближался вечера, а их все нет. И телефон вдруг стал недоступен. Родные запаниковали, вспомнили, как в прошлом году и нынче по весне в окрестностях города медведей видели. Сразу звонки во все инстанции: «Помогите, пропали в лесу!»

Центр Красноярска. Люди ждут шоу истребителейФото: Диана ИВАНОВА

- Всю ночь работала группа спасателей, волонтеров и полиции, но района поиска очень большой, нам нужна помощь, - рассказала руководитель волонтеров Оксана Василишина.

tati.vas.nin Соколы России в Красноярске

На утро кинули клич добровольцам: кто может – присоединяйтесь! Очень нужны квадроциклы, ведь планировалось обследовать не только Черную сопку, но и Торгашинский хребет – популярные места прогулок красноярцев.

А сегодня, 2 августа, к обеду отец и дочь сами вышли к городу. Уставшие, проголодавшиеся, Александр и вовсе босиком. Рассказывает:

- Решил показать Милане потухший вулкан. По пути сланцы потерял. А примерно в 7 часов вечера телефон разрядился. Вот как назло бывает же такие, что забыл зарядить. Ни позвонить домой, ни помощь вызвать. В общем, разожгли костер, переночевали в лесу. А утром отправились искать дорогу домой. И вдруг услышали мощный рев истребителей.

Добавим, что в Красноярске сегодня большой праздник – день ВДВ, военные самолеты с утра над городом летают, вот на них-то отец с дочкой и вышли.