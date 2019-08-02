Парень влюбился в девушку по голосу и на полчаса опоздал на первое свидание

Первое воскресенье августа в нашей стране отмечают День железнодорожника. Железная дорога объединяет миллионы людей. Кто-то становится попутчиком на час в пригородной электричке. А кто-то – спутником на всю жизнь. История Олеси и Николая Козыриных в этом плане знаковая – их служебный роман завязался под стук колес поездов. Они вместе уже больше двух лет и не представляют жизни друг без друга и без железной дороги.

Влюбился по голосу

- Машинист рабочего электропоезда, прибываем на станцию Таежный по открытому входному. На третий путь с остановкой, - услышал Николай сообщение по внутренней радиосвязи. Голос дежурной по станции показался ему интересным, глубоким, с легкой хрипотцой. Она назвала свою фамилию, Николай запомнил.

После этого молодой машинист еще несколько раз проезжал мимо Таежного (станция находится между Красноярском и Уяром). Вслушивался в голос незнакомки. А еще помощник ему информацию вливает: «Тут такая девушка молодая работает, интересная, красивая. И вроде не замужем». Николай это запомнил, но вида не подал.

– Я живу в Красноярске. А на работу в Таежный добиралась на рабочем поезде (это такая электричка из двух вагонов, она не для пассажиров, а для рабочих железной дороги), - рассказывает Олеся. - У нас классический график: сначала дежурим в день 12 часов, потом на следующую ночь и затем два дня отдыхаем.– Вечером 13 декабря 2016 года, я даже дату запомнила, после смены села в рабочий поезд и поехала домой. Мне нужно было до платформы «Шинный завод». В вагон из кабины вышел помощник машиниста, я ему сказала, где нужно выйти. Спустилась из вагона. И тут сверху выглядывает машинист, смотрит на меня и говорит: «Счастливого пути!» Я ему отвечаю: «Спасибо, что остановились».

Николай уточняет:

- Мне ее голос сразу понравился, как только первый раз услышал по рации. Приятный такой. Часто думал, как бы с ней увидеться. И вдруг – она: заходит в вагон, садится, едет в Красноярск. Потом она сказала помощнику, что ей надо на Шинном выходить. Что делать? Растерялся. Остановил поезд, она вышла из вагона. Тогда я выглянул и увидел ее всю, какая она есть: красивая! Тут у меня внутри что-то екнуло. И все, пропал.

Парень в тот вечер приехал домой, а девушка у него из головы не выходила. Решил разыскать ее в соцсетях, фамилию ведь знает. Нашел, написал. И даже не ожидал, что так быстро получит ответ.

- Он мне написал: «Можно вопрос?» Я ему: «Ну, задавай». Он мне: «Когда мы пойдем с тобой на каток»? Представляете? Как я должна была реагировать на это? У меня был только один выход – согласиться.

Олеся – железнодорожник в четвертом поколении, начиная с прадедушки. У нее мама – дежурная по станции и отец – машинист (да-да, знак судьбы). Так что для девушки машинист – профессия для настоящего мужчины, а мужчина в форме машиниста – идеал. Да еще когда он такой молодой, подтянутый, симпатичный. В общем, сердце девушки сдалось в плен без боя.

Повсюду вместе - и на работе, и на отдыхе. Фото из семейного архива

Опоздал на полчаса

На первое свидание Николай опоздал на полчаса. Олесю это слегка зацепило: как так? Она приехала на каток на Татышев вовремя. Был вечер, холодно, а он опаздывает? Решила назло ему дождаться. А когда он приехал – вся обида улетучилась.

- Почему я выбрал каток, а не кино или ночной клуб? Подумал, что наша первая встреча должна быть имена такая, без намеков и условностей. Я все спланировал: мы покатаемся, потом поедем на Часовню, там поедим суши и я отвезу ее домой. Выехал из дома вовремя (живу возле БСМП) и сразу же попал в жуткую пробку среди недели. Звонил, извинялся, умолял дождаться.

- Он привез полный термос с чаем. Мне показалось, что к чаю он скупил все шоколадки в магазине. Сказал: «Я не знаю, какой шоколад ты любишь, так что выбирай сама», - смеется Олеся.

Через три месяца у них совпал отпуск и они провели его вдвоем во Вьетнаме. К тому времени они уже были безвозвратно влюблены друг в друга. Вернулись и стали жить вместе. Еще через год решили, что пора переходить на следующий уровень.

- Я был настроен на дальнейшее развитие отношений, а Олеся мне всячески намекала, что дети должны рождаться в браке, в традиционной семье, где у мамы и папы одна фамилия. Я и не возражал. И однажды, это было в марте прошлого года, я в домашней обстановке сделал своей любимой девушке предложение, - рассказывает Николай.

В прошлом месяце они отметили годовщину свадьбы. Олеся уже перевелась в головное управление Красноярской железной дороги и ездить ей на смены на станцию Таежный не надо. Поэтому больше времени уделяет своему мужу – машинисту. Вот скоро закончат ремонт в своей новой квартире и займутся вплотную вопросом продолжения династии железнодорожников.

- Я за ним – как за каменной стеной, - признается Олеся. – Для меня он идеальный мужчина.