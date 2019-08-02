Нет со вчерашнего вечера: в Красноярске в районе Черной сопки пропали мужчина с 6-летней дочерью

В Красноярске в районе Черной сопки пропали два человека – 29-летний Александр Капралов и его 6-летня дочь Милана. По информации волонтеров движения «Поиск пропавших детей – Красноярск», они отправились на прогулку еще накануне, 1 августа. Примерно в 19 часов у мужчины разрядился телефон, местонахождение неизвестно.

- Всю ночь работала группа спасателей, волонтеров и полиции, но района поиска очень большой, нам нужна помощь, - рассказала руководитель волонтеров Оксана Василишина.

Для информации: Милана была одета в село-белые шорты и малиновую маечку с рисунком совы, на ногах темно-синие сандалии, на голове – желтая кепка в сеточку с фиолетовой вставкой спереди в виде рисунка куклы. У девочки также серебряные сережки с красными камушками. С собой розовый рюкзачок с белой мордочкой кота.

На Александре темно-синяя футболка с надписью «РОССИЯ» и темно-синие шорты, черные сланцы и широкая серебряная цепочка. С собой был черно-синий рюкзак.

Волонтерам требуются помощники: квадроциклы для объезда дорог на Черной сопке, Торгашинском хребте, Базаихе.

Позвонить и уточнить место встречи и другие организационные моменты можно по телефону: 8-950-99-660-66.