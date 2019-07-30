Унесенная ветром. В Туве спасли школьницу, дрейфовавшую на надувном матрасе

В одной рубашке поверх купальника, промокшая, озябшая, но живая… На озере Хадын в Туве спасли школьницу, унесенную ветром от берега на надувном матрасе.

Все случилось в воскресенье, 28 июля. Девочка отдыхала на берегу вместе с братьями и сестрами. Купались на мелководье, плескались, хохотали. Внезапно налетел сильный ветер, здесь такое бывает. Все успели выскочить из воды, но не она…

В Туве спасли девочку, унесенную на матрасе. Видео: МЧС России по Республике.

С каждой секундой матрас все дальше утаскивало волнами, прыгнуть просто побоялась. А, когда в воду кинулись взрослые, было уже поздно. Девочка уплыла слишком далеко. Выход был один – звонить в МЧС.

Озеро Хадын - одно из любимых мест отдыха местных жителей и туристов. Фото: информационный центр туризма республики Тыва

Спасатели тут же примчались на место, сели в лодку и вышли на озеро. Свинцовая вода, волны, но вскоре вдалеке мелькнуло пятно – это был тот самый матрас. Подошли поближе: а на нем девчушка. Продрогла, но не испугалась.

Кинули ей веревку: «Давай, хватай!», подтянули матрас. И мигом подняли «путешественницу» на борт. А там укутали в спасжилет, защитили от ветра. И отвезли домой.

По пути она призналась: дрейфовала больше часа. Но, как видно, присутствие духа старалась не терять. А потому не запаниковала и сумела дождаться спасателей.

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