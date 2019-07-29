2019-07-29T08:22:12+03:00
Общество

Tele2 открыла зону для путешественников по «другим правилам» в Шереметьеве

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Фото: Tele2Фото: Tele2
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Travel bar располагается в терминале В аэропорта Шереметьево, в зоне внутренних вылетов. Пространство представляет собой стильную конструкцию. Каждое место оборудовано экраном, наушниками и станцией для подзарядки смартфона.

В Tele2 уверены, что никто не расскажет о городе лучше местных жителей, поэтому оператор предлагает пассажирам уникальную возможность. Гости Travel bar могут позвонить гиду «по другим правилам» – абоненту Tele2, влюбленному в родной город. В ходе живого общения пассажиры получат по-настоящему полезные советы для своего путешествия и узнают информацию, которой не найдешь в стандартном путеводителе. Гиды Tele2 ответят на вопросы о Новосибирске, Екатеринбурге, Уфе, Нижнем Новгороде, Сочи, Ростове-на-Дону и других городах.

Пассажиры, предпочитающие привычные онлайн-сервисы, могут больше узнать о российских городах из аудиогида izi.TRAVEL. Приложение предлагает свернуть с привычных маршрутов и открыть для себя новую философию путешествий. В библиотеке izi.TRAVEL есть экскурсии «Мистический Челябинск», «Екатеринбург глазами иностранцев» и многие другие.

Гости могут смотреть, слушать и читать с экранов, расположенных в зоне Travel bar, или скачать приложения партнеров по QR-коду и продолжить пользоваться сервисами в поездке.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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