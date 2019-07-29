2019-07-29T08:04:54+03:00
Общество

В Красноярске нашли девушку с самой длинной косой

На Покровской горе прошел праздник русской культуры, посвященный Дню крещения Руси
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске нашли девушку с самой длинной косой. Фото: пресс-служба администрации городаВ Красноярске нашли девушку с самой длинной косой. Фото: пресс-служба администрации города
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В Красноярске нашли девушку с самой длинной косой. Длина «девичьей красы» Валерии Аверченко составляет 95 сантиметров. Девушка призналась, что отращивает волосы с самого детства:

- Ходить с такой косой непросто, но это того стоит – постоянно ловлю на себе восхищённые взгляды окружающих.

Конкурсы на самую длинную косу у женщин и на самую богатую бороду у мужчин прошли накануне, 28 июля, в рамках большого праздника русской культуры, посвященного Дню крещения Руси. Праздник собрал на Караульной горе, в парке Покровском, несколько тысяч горожан и порадовал хорошей погодой и различными развлекательными программами.

Отметим, что это первый праздник такого формата, но организаторы надеются, что он станет традиционным и будет проводиться каждый год.

- Радует, что красноярцы пришли семьями. Этот праздник эволюционно созрел в нас, он всем нам очень близок. Его смысл кроется в широкой, загадочной русской душе, которая до конца не изучена, но в этом ее и ценность. Место было выбрано не случайно: часовня – это символ Красноярска, символ духовности. В городском календаре этот праздник станет новой традицией, - поделился впечатлениями глава города Сергей Еремин.

На празднике побывали несколько тысяч человек. Фото: пресс-служба администрации города

На празднике побывали несколько тысяч человек. Фото: пресс-служба администрации города

Большое внимание организаторы уделили русскому фольклору, устроили мастер-классы по плетению кос и ремней, горожанам рассказали об обычаях и народных традициях, которые складывались веками.

Многие гости праздника признались: сюда нужно было прийти еще и ради интересных фотографий. Селфи в шкуре медведя или в кольчуге русского казака – надолго сохранятся.

ИСТОЧНИК KP.RU

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