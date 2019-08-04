Пилоты МЧС пошли на риск, чтобы спасти двух пострадавших туристов в природном парке Ергаки

Пилоты Южно-Сибирского поисково-спасательного отряда МЧС России показали высшую степень своего мастерства при спасении двух туристов в природном парке Ергаки (Красноярский край). Они посадили вертолет на абсолютно неподготовленную площадку посреди леса. Это было очень опасно, ведь в любую секунду мог зацепиться за ветки деревьев. Но времени на раздумья не было, сразу два человека нуждались в срочной помощи.

Эвакуация с Ергак двух пострадавших.МЧС Хакасии

Туристическая группа отправилась в поход 2 августа. Во время восхождения на гору неожиданно скрутило 27-летнюю девушку. Все произошло мгновенно. Редкая боль в животе, тошнота и вот она уже не может идти, только стонет от малейшего движения. По всем признакам – приступ аппендицита. Туристы медлить не стали и сразу сообщили спасателям о ЧП. Было принято решение транспортировать бедняжку в больницу на вертолете Ми-8 МЧС России.

Вертолет приближается к месту происшествия Фото: МЧС Хакасии

В 11 утра вертолет со спасателями и медиками вылетел из аэропорта «Абакан» (Республика Хакасия) и взял курс на Ергаки. Менее часа потребовалось, чтобы прибыть на место. И тут выяснилось, что необходимо забрать сразу двух человек. У 66-летнего мужчины из этой же туристической группы прихватило сердце. И он тоже нуждается в срочной госпитализации. Счет шел на минуты. Транспортировать пострадавших до удобного места возможности просто не было. Посадить машину здесь и сейчас. Прямо посреди деревьев. Задача неимоверно сложная. Но опытные пилоты справились!

Менее часа потребовалось, чтобы прибыть на место Фото: МЧС Хакасии

- Чтобы не травмировать раненых долгой транспортировкой, борт МЧС выполнил филигранно точную посадку посреди туристического лагеря, находящегося в окружении деревьев, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе МЧС Хакасии. - Для расчистки посадочной площадки туристам пришлось убрать несколько палаток, а еще несколько плохо закрепленных сдуло при посадке. Ми-8 втиснулся буквально между сосен. Опытные пилоты выполнили маневр безупречно.

Ветолет необходимо было посадить здесь и сейчас Фото: МЧС Хакасии

Обоих туристов погрузили на борт. Ни тот, ни другой не могли передвигаться. Девушке и мужчине сразу начали оказывать необходимую помощь медики. В аэропорту «Абакан» пациентов уже встречали врачи республиканской больницы.

- Большое спасибо вам! – поблагодарил спасателей и медиков 66-летний турист, когда его везли на каталке в карету скорой помощи.

Мужчине поставили капельницу Фото: МЧС Хакасии

Спасатели в очередной раз напоминают: в горно-таежной местности может случиться всякое. И советуют туристам подумать о своем здоровье, прежде чем они решат покорить какой-нибудь крутой склон.

Пострадавшим сразу оказали медицинскую помощь Фото: МЧС Хакасии

- Ергаки - безумно красивое место, но мы очень просим, если вы слабы здоровьем - воздержитесь от тяжелых походов, - говорят в МЧС. - Ведь далеко не всегда погода дает возможность эвакуировать пострадавшего из глухих мест при помощи вертолета, а долгая наземная транспортировка по пересеченной местности может сильно ухудшить состояние больного человека, а зачастую и вовсе невозможна. Не рискуйте понапрасну.

На аэродроме пострадавших уже ждали врачи Фото: МЧС Хакасии

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Спасатели оказали пострадавшему медицинскую помощь. Низкая облачность и ветер помешали отправить вертолет. Предстояло нести туриста на носилках. А это 16 километров пути со спусками, подъемами, горные тропы и два перевала. Приходилось контролировать каждый свой шаг, чтобы не усугубить состояние раненого (подробности).