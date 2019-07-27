В Туве двое маленьких детей пострадали в перевернувшейся машине

И снова Тува. Шесть человек в больнице в результате дорожно-транспортного происшествия. Из них двое – дети. К счастью, в этот раз никто не погиб. Напомним, в июле в результате двух серьезных ДТП в Республике погибли 17 человек.

26 июля 36-летний водитель автомобиля «Toyota Camry» на 996 километре автодороги Р-257 «Енисей» (неподалеку от села Ак-Дуруг) не справился с управлением. Машина на высокой скорости вылетела в кювет и перевернулась.

- В результате ДТП в центральную больницу Улуг-Хемского района доставлены шесть человек, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе МВД Тувы. - Среди пострадавших супруга водителя и его дети в возрасте трех лет и десяти месяцев.

Пострадали шесть человек Фото: МВД Тувы

Со слов очевидцев, водитель иномарки посадил двух попутчиков. Поэтому число пассажиров превышало количество мест. Малыши, скорее всего, находились на коленях у матери. Ведь детских кресел в машине не было.

Сейчас по факту ДТП следователи проводят проверку. У водителя взяли анализы крови на возможное наличие в крови алкоголя.

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Удар был настолько сильным, что в результате погибли семь человек из восьми, которые находились в отечественном авто. В том числе маленькие дети в возрасте 3, 4 и 9 лет (подробности).

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Машина остановилась, ее тут же начало сносить. Супруги, которым она принадлежала (а с ними еще один мужчина) вылезли наружу, пытались удержать авто, там же были их дети. Всего семеро малышей и двое взрослых – мужчина с женщиной (подробности).