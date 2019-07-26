Большой-большой секрет: в Центральном парке Красноярска сменился владелец

В Центральном парке Красноярска сменился арендатор. Точнее, сменился владелец компании-арендатора. Даниил Бриман продал все свои акции ЗАО «Центральный парк» другому лицу. Но кому именно – никто не называет, фамилию держат в секрете. Неизвестны также и условия сделки. И сразу вопрос: что изменится?

Алексей Шаргородский, заместитель директора по культуре ЗАО «Центральный парк» прокомментировал «Комсомольской правде»-Красноярск:

- Могу вас успокоить: парк попал в хорошие руки. Все прежние договоренности об аренде парка до 2028 года остаются в силе. И компания-арендатор по факту осталась прежней. Сменился только владелец и, возможно, руководство. А основной коллектив будет работать и дальше. В силе и наши договоренности с администрацией города: к концу года мы должны будем представить новую концепцию реконструкции и развития парка.

В администрации города имени нового владельца пока тоже не называют, ссылаются на коммерческую тайну, вроде как всему свое время. Горожане новость в соцсетях комментируют вяло. Для людей важнее содержимое парка, а не имя человека, который им управляет. Посетителям нужны перемены: новые безопасные аттракционы и развлечения, уютные благоустроенные аллеи, фонтаны и лавочки под тенью деревьев и, конечно, концерты на главной сцене. А уж кто все это будет делать и почему ушел Даниил Бриман – для красноярцев дело десятое.

Так почему ушел старый владелец

Есть предположение, что сыграл свою роль разлад в отношениях с городскими властями. Можем ошибаться, но отношения между мэрией и арендаторами сильно испортились в конце 2017 года, когда предприниматель объявил, что хочет приватизировать Центральный парк. Точнее, не саму территорию парка, а некоторые здания и сооружения, общая площадь – около 1700 квадратных метров. «Комсомолке» свою позицию объясняли так: хотят вложить крупные инвестиции в развитие парка и для этого им нужны гарантии. То есть планировали снести наследие советских времен и на его месте построить новые современные развлекательные павильоны.

Однако арбитражный суд отказал в этой просьбе. Основание: если приватизируют здание, значит, на полном законном основании могут приватизировать и земельный участок под ним со всеми вытекающими отсюда последствиями (моя земля – что хочу, то и строю). А территория парка принадлежит городу. Так что никакой приватизации.

И дальше пошли взаимные претензии по нарастающей. В начале этого года арендатор парка затеял судебное разбирательство после того, как мэрия передала недвижимое имущество в управление Центру развития социальных проектов (он курирует такие зоны отдыха, как Татышев-парк и другие). По мнению предпринимателей, такое решение противоречит закону и препятствует их хозяйственной деятельности.

В марте четверо неизвестных подожгли два здания – комнату страха и музей восковых фигур. Факт поджога был установлен, полиция возбудила уголовное дело. А арендаторам снова досталось от мэрии: почему не уследили? От них даже потребовали 20 миллионов рублей – за старые, ветхие, вросшие в землю постройки.

Летом этого года мэрия потребовала снести с территории парка 74 объекта: кафе, павильоны с мороженым и игрушками, даже билетные кассы на входе. Причина – установлены незаконно, арендаторы не согласовывали их размещение. Срок – 7 дней. Предприниматели подключили юристов, снос удалось приостановить. Сторонам даже удалось договориться, предприниматели пообещали что в ближайшие месяцы представят концепцию перезагрузки парка. И вот такой поворот событий.

Впрочем, поживем – увидим.

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