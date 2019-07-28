2019-07-28T07:25:49+03:00
Звезды

Праздник русской культуры начнется в Красноярске в полдень!

Как добраться и что посмотреть?
Татьяна РЯБИНИНА
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Музыканты, ремесленники, кулинары помогут красноярцам погрузиться в мир русской культуры.Музыканты, ремесленники, кулинары помогут красноярцам погрузиться в мир русской культуры.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Сегодня, 28 июля, с 12.00 до 16.00 в Красноярске в парке Покровский на Караульной горе впервые пройдет праздник русской культуры.

Посетителей ждут разнообразные мастер-классы по изготовлению кукол и росписи пряников, бисероплетению и резьбе по дереву, по работе с полимерной смолой и керамикой, а также кулинарные мастер-классы. Здесь же будут работать народная кузница, гончарная и столярная мастерские. На игровых площадках гостей ждут казачьи, богатырские и сибирские игры и забавы. Для любителей фотографии оборудованы фотозоны – «Гостиная в сибирском доме», «Русская краса», «Русский витязь» и фотозона 19 века. Любители музыки смогут посетить литературно-музыкальный салон. И, конечно, для гостей готовы блюда русской кухни!

Программа первого праздника русской культуры

12.00 – 16.00 - работа тематических площадок «Русская народная культура»

12.00 – 16.00 - работа тематических площадок «Русская светская культура»

11.40 -16.00 - работа главной сцены

11.40 – 16.00 - работа фольклорной поляны

11.00 – 18.00 - ярмарка ремесленников

11.00 – 18.00 - работа торговых площадок (пирожки, блины, морсы, квас, мёд, сибирские чаи, травы, сбитень и т.д.)

Как добраться?

28 июля улица Степана Разина станет полностью пешеходной, а парковка личного транспорта на Караульной горе будет запрещена.

Автобусы будут ходить с двух площадок:

- от парковки на ул. Бограда, 21(ресторан «Фон Барон») с остановками на ул. Сурикова (ост. «Химчистка») и на ул. Шахтеров (ост. «Мемориал»);

- от остановки «Ледовый дворец» (ул. 9 Мая) с остановкой на ул. Шахтеров (ост. «ул. Шахтеров»).

Всего будет работать 4 бесплатных автобуса с интервалом движения в 15 минут. Первые рейсы отправятся в 11.00, последние – в 16.30 из парка на Караульной горе.

Оставить личный транспорт можно на перехватывающих парковках:

- возле Коммунального моста на ул. Дубровинского;

- возле ТРЦ «Планета»;

- возле гипермаркета «Декатлон»;

- возле гипермаркета «Лента» на ул. 9 Мая.

Также можно воспользоваться общественным транспортом. Со стороны ул. 9 Мая доехать до ост. «ул. Шахтеров» (автобусы № 6, 11, 32, 64, 74, 155) или со стороны центра города добраться до ост. «Химчистка» на ул. Сурикова или ост. «Мемориал» на ул. Шахтеров (автобусы № 6, 11, 32, 64, 74, 155) – и там пересесть на бесплатный шаттл.

ИСТОЧНИК KP.RU

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