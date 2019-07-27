Площадь лесных пожаров в Красноярском крае уменьшилась на семь тысяч гектаров

В соцсетях сейчас тема №1 – лесные пожары в Красноярском крае. Жители городов и поселков, рядом с которыми горят гектары леса, выставляют фото, чтобы показать, чем они дышат. Снимки жуткие: дети в марлевых повязках и утопающие в дыму улицы.

Дымка накрыла соседние регионы: Новосибирская область, Кемеровская, Иркутская и даже Алтай задыхаются из-за красноярских пожаров.

По данным Лесопожарного центра за минувшие сутки в регионе ликвидировано 11 лесных пожаров на общей площади более 7 тысяч гектаров. Сейчас общая площадь пожаров - 944 тысячи гектаров. Это данные на 13 часов (по местному времени) 27 июля. В крае по-прежнему действует режим ЧС, жителей просят не посещать леса.

7-летняя девочка из Ванавары Фото: соцсети

Горит Эвенкия, хотя там прошли осадки и ситуация несколько улучшилась. Горят леса в Богучанском и Кежемском районе. Тушением лесных пожаров занимаются специализированные структуры - краевой Лесопожарный центр, бойцы федерального резерва Авиалесоохраны, группировки соседних регионов. Связано это, прежде всего, со спецификой тушения именно лесных пожаров.

Всего в регионе зафиксировано сейчас 110 лесных пожаров. Большая часть из них – 97 (на площади в 937 тысяч гектаров) – в так называемой зоне контроля. Это возгорания на труднодоступных и удаленных землях лесного фонда. Работы по тушению здесь не ведутся, поскольку отсутствует угроза населенным пунктам и объектам экономики, а затраты на ликвидацию пожаров слишком велики. Впрочем, такие пожары постоянно контролируются посредством космического мониторинга. Но сейчас по трем из них принято решение о необходимости тушения. К очагам возгорания доставлены сотрудники авиапожарной службы.

Пожары бушуют в труднодоступных территориях Фото: КГАУ «Лесопожарный центр»

Одна из главных причин пожаров по-прежнему – сухие грозы. Работы по тушению осложнены жаркой и ветреной погодой и тем, что горят леса в труднодоступной и удаленной местности.

Почему же тогда не применяется авиация?

- Авиация МЧС привлекается только в том случае, когда существует реальная угроза населённым пунктам (пятикилометровая зона), - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе ГУ МЧС по краю. – Вопрос о возможности привлечения воздушных судов МЧС для тушения обсуждался в правительстве края. Но в любом случае - без наземной группировки авиапожарных они работать не могут, это всего лишь вспомогательное средство, но никак не основное.

Применять авиацию сложно еще и потому, что нет подходящего аэродрома для самолета Бе-200 в северных территориях края. Ближайший - аэродром Красноярск, где можно дозаправить горючее. Минимальное расстояние до действующего лесного пожара около 700 километров. Кроме того, слишком большие площади пожаров, сильная задымленность и отсутствие полетной видимости мешают пилотам сделать точный сброс воды на очаг пожара, чтобы сбить пламя. Если сбрасывать воду с большой высоты, то это будет, как «капля в море». Да и применение одного самолета для тушения пожаров экономически не выгодно.

Лесные пожарные ведут борьбу с огнем Фото: КГАУ «Лесопожарный центр»

А еще людей возмущает, что, несмотря на дымку, режим «черного неба» (неблагоприятные метеорологические условия) в Красноярске почему-то не вводится. Эта ситуация обсуждалась на одном из последних совещаний с участием губернатора края Александра Усса. В Гидрометцентре пояснили, что вводить особый режим только из-за дымки – это нарушение. Датчики улавливают, если в воздухе скапливаются вредные вещества из-за выбросов предприятий. Сейчас такого превышения нет. Остается надеяться, что ветер поменяет свое направление с северо-восточного на юго-западный. И тогда воздух очистится от дыма.

По предварительному прогнозу Среднесибирского УГМС обстановка с задымлением населенных пунктов может продержаться на территории края до 28 июля.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ждем, пока дойдет до Москвы? Сибиряки требуют ввести режим ЧС из-за смога

Сибиряки спасают себя защитными масками, а некоторые из них лишний раз побаиваются выходить на улицы (подробности).

«Этим дышат дети»: фото из задымленных городов и сел показали в Красноярском крае

Жители городов и поселков в Красноярском крае, рядом с которыми горят гектары леса, показали, чем они дышат (подробности).