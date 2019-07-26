2019-07-26T08:35:13+03:00
Общество

Достояние республики

Тасеевский район богат уникальными историко-культурными достоянием, но будущее района – это его жизнь сегодня, а главное богатство – люди, которые живут и трудятся на благо родного района и края
Анастасия ШАЙХОВА
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Люди, живущие в Тасеевском районе, всегда гордились культурно-историческим прошлым своей «малой» Родины, уникальной историей и богатыми культурными традициями фото_Администрация Тасеевского районаЛюди, живущие в Тасеевском районе, всегда гордились культурно-историческим прошлым своей «малой» Родины, уникальной историей и богатыми культурными традициями фото_Администрация Тасеевского района
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Район вчера и завтра

Заселение Тасеевского района русскими началось еще с первой половины XVII века. В дореволюционный период основным занятием волости было, как и во многих сельскохозяйственных районах губернии, земледелие и скотоводство. В годы Великой Отечественной войны из Тасеевского района на фронт ушло свыше пяти тысяч человек. Район сегодня – это 12 тысяч человек, которые проживают в разрезе 8 сельских поселений в 28 населенных пунктах, входящих в состав муниципального района.- Развитие малого и среднего предпринимательства в нашем районе является одним из наиболее значимых направлений деятельности, – комментирует Олег Никаноров, глава Тасеевского района. - В целях поддержки малого и среднего предпринимательства была утверждена муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Тасеевского района".

Благодаря совместным усилиям краевой и муниципальной власти, в районе активно развивается социальная сфера, а значит, уровень жизни населения и инвестиционная привлекательность становится выше. Услуги по дополнительному образованию детей предоставляются 8 школами, а также учреждениями дополнительного образования района, обеспечивающими занятость 61,18 % детей в возрасте от 5-18 лет.

При общеобразовательных школах открыто 4 физкультурно-оздоровительных клуба. В этом году планируется строительство современной открытой спортивно-игровой площадки.

В связи с тем, что на территории района преобладают предприятия малого бизнеса, нет крупных градообразующих предприятий, доля налоговых и не налоговых доходов в консолидированном бюджете района невелика. Однако фермеры стараются приложить максимум усилий, чтобы обеспечить не только собственный высокий доход хозяйств, но и предоставить рабочие места сельчанам. ОАО «Бартаиас», ООО «Восток», ООО «Восход», сельскохозяйственный производственный кооператив «Возрождение» определяют основную тенденцию и показатели развития отрасли.

Кроме того, отрасль здравоохранения занимает одно из ведущих мест в реализации комплексной программы социально-экономического развития района.

Глава с Олимпийским чемпионом Дмитрием Труненковым и его тренером Почетным гражданином Тасеевского района Анатолием Туровым. фото_Администрация Тасеевского района

Глава с Олимпийским чемпионом Дмитрием Труненковым и его тренером Почетным гражданином Тасеевского района Анатолием Туровым. фото_Администрация Тасеевского района

Малая Родина

Люди, живущие в Тасеевском районе, всегда гордились культурно-историческим прошлым своей «малой» Родины, уникальной историей и богатыми культурными традициями. А культура, ее творческие достижения являются мощным имиджеформирующим фактором территории. Поэтому формирование культурного имиджа напрямую связано с развитием патриотизма: население, которое гордится своей территорией, стремится сделать ее лучше, вложить свой труд и финансовые ресурсы в ее развитие.

Ключевым событием для тасеевцев является праздник «Достояние республики». «Достояния», под которым подразумевается категория деятельности и гордости за историческое, культурное, духовное, человеческое, творческое, экологическое, экономическое и другие множественные «Достояния», которыми богата тасеевская земля.

Под «Республикой» понимается общая территория Тасеевского района, малая родина, не просто место проживания - место жительства, а общий дом, объединяющий людей разных судеб, характеров и поколений всех тасеевцев в единое целое.

Название праздника не случайно. В начале 1919 года в Енисейской губернии появился новый фронт Гражданской войны — Тасеевский. Инициаторами восстания, положившего начало образованию республики, стала небольшая группа большевиков-подпольщиков. И, несмотря на то, что прошло сто лет, потомки тех отважных свободолюбивых людей помнят и чтят заслуги своих предков.

КСТАТИ

3 августа состоится большой районный праздник «Достояние республики», посвященный 95-летию Тасеевского района.

В 2019 году юбилей районного центра – Тасеево - 350лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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