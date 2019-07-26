Не снижая темпов

Третье место в 2018 году среди муниципальных районов (2е место в 2017 году), первое место по итогам смотра-конкурса «Лучший орган местного самоуправления муниципального образования в области обеспечения безопасности жизнедеятельности населения», в общем рейтинге среди муниципальных районов Красноярского края Минусинский район по развитию молодежной политики занимает стабильно 2-е место– это высокая планка, которую район удерживает. Именно поэтому администрацией уделяет большое внимание профессиональной подготовке работников. Муниципальные служащие ежегодно повышают уровень знаний и принимают участие в профильных конкурсах.

Как и во многих районах края, основа экономики района – сельское хозяйство фото_Администрация Минусинского района

Как и во многих районах края, основа экономики района – сельское хозяйство. Поголовье крупного рогатого скота по крупным с/х предприятиям составило 7049 голов, в фермерских хозяйствах - 1983 головы. В 2018 году по программе государственной поддержки начинающих был получен грант на общую сумму 2,9 млн руб., по направлению поддержки – молочное животноводство.

Помимо поддержки по линии сельского хозяйства, также продолжается работа по поддержке малого и среднего бизнеса в районе: возмещение аванса при заключении договора лизинга; возмещение затрат на модернизацию производства, приобретение оборудования, приобретение основных средств для начинающего бизнеса. Кроме того, реализация инвестиционных проектов позволяет стимулировать инвестиционную активность сельсоветов, способствует созданию новых рабочих мест, обеспечит рост доходов жителей.

Стало важным событием создание в районе филиала народного университета «Активное долголетие» для граждан пожилого возраста с целью повышения социальной активности. Деятельность университета будет способствовать системной социально-психологической, педагогической и досуговой поддержке пожилого человека, его социальной адаптации и активной интеграции в социально-культурную среду. С целью обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечительства родителей, в 2018 году приобретено 6 жилых помещений на общую сумму 6,9 млн руб.

На реализацию молодёжной политики и поддержку молодёжных инициатив в 2018 году районом было выделено 847,72 тыс. руб. В рамках программы «Развитие образования» в течение трех лет выделяются средства на ремонт спортивных залов образовательных учреждений. В 2018 году в районе за счет средств краевого и местного бюджетов был проведен капитальный ремонт спортивного зала в Новотроицкой СОШ №12 на сумму 1,4 млн руб. и приобретен спортивный инвентарь для организации занятий физической культуры на общую сумму почти 0,8 млн руб. Продолжается обновление автопарка школьных автобусов.

С целью улучшения условий предоставления образовательных услуг муниципалитет принимает активное участие в различных программах по предоставлению субсидий.

Все социальные обязательства, предусмотренные в рамках исполнения бюджета в 2018 году, выполнены полностью.

2019 год является юбилейным, Минусинский район отмечает свое 95 летие. Праздничные мероприятия, посвященные этому событию, пройдут в рамках ежегодного районного праздника «Золотой подсолнух» в. Селиваниха Минусинского района 3 августа.

ГОРДИМСЯ

- В Большой Ничке действуют ООО «Ничкинское» и ООО «Заря», которые много лет занимаются растениеводством, животноводством, переработкой масленичных культур.

- В селах Жерлыкского сельсовета проводится модернизация уличного освещения, установлены памятники участникам Великой Отечественной войны, а школьный музей в 2017 году на конкурсе «Музей года. Южная Сибирь» признан победителем в двух номинациях.

- Лугавский сельсовет закрепил за собой звание фестивальной столицы и ежегодно собирают гостей на «Капустный разгуляй».

- «Тесинские колбасы», мукомольный завод «Тесинская мука» славятся своей продукцией далеко за пределами Минусинского района.

КОНКРЕТНО

На начало 2019 года в Минусинском районе действовало:

- 16 сельскохозпредприятий

- 44 крестьянских (фермерских) хозяйств.

- 4 крупных предприятия и 29 индивидуальных предпринимателей занимаются развитием животноводства.