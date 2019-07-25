2019-07-25T18:51:38+03:00
Общество

В Красноярске на Театральной площади прошло шоу венецианских масок на ходулях

Но полюбоваться зрелищем помешало затянутое дымом небо
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске на Театральной площади прошло шоу венецианских масок на ходуляхВ Красноярске на Театральной площади прошло шоу венецианских масок на ходуляхФото: Диана ИВАНОВА
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В Красноярске по Театральной площади прошло шоу ходулистов. Впервые. Раньше такого не было, чтобы в рамках общегородской программы развлекать горожан вышли столь необычные артисты.

Две пары в красивых нарядах и венецианских масках прошлись возле фонтанов. Яркие, интересные, притягивающие взгляд, ростом под три метра. Так и просятся, чтобы их сфотографировали. Затем обе пары станцевали вальс. Это – артисты коллектива «Joy walkers». Их выступление проходило в рамках конкурса «Красноярск рукотворный».

Венецианские маски в Сибири Фото: Диана ИВАНОВА

Венецианские маски в СибириФото: Диана ИВАНОВА

Одна незадача – посмотреть на шоу пришли не более полусотни человек. Можем предположить, что причина этого – совершенно непраздничное настроение у красноярцев на фоне затянутого дымом неба. Конечно, костюмы ходулистов играли бы ярче на солнце. Но даже и так – зрелище было достойным.

Напомним, что в ближайшие дни в Красноярске пройдет много культурно-массовых мероприятий. Завтра, 26 июля, можно будет провести вечер на Красной площади, где в 19:00 начнется шоу экстремальных видов спорта. В субботу 27 июля с 19:00 красноярцев ждет программа «На волнах любимых мелодий», посвященная Дню военно-морского флота России («АРТ-берег», главная сцена). А в воскресенье, 28 июля с 12:00 до 16:00 в парке Покровском пройдет Праздник русской культуры.

Ходулисты продефилировали по площали Фото: Диана ИВАНОВА

Ходулисты продефилировали по площалиФото: Диана ИВАНОВА

Выступление артистов прошло в рамках конкурса "Красноярск рукотворный" Фото: Диана ИВАНОВА

Выступление артистов прошло в рамках конкурса "Красноярск рукотворный"Фото: Диана ИВАНОВА

Даже несмотря на хмурое небо зрелище было достойным Фото: Диана ИВАНОВА

Даже несмотря на хмурое небо зрелище было достойнымФото: Диана ИВАНОВА

Обе пары станцевали вальс Фото: Диана ИВАНОВА

Обе пары станцевали вальсФото: Диана ИВАНОВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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