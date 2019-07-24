2019-07-25T12:26:22+03:00
Здоровье

«Гармония здоровья»

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«Гармония здоровья» — это современные аптеки для людей, которые ценят комфорт, качество и ассортимент. Большой выбор препаратов для вашего здоровья, качественной лечебной косметики, разнообразие средств по уходу для детей и взрослых, всё это по приятным ценам найдется в аптеках «Гармония здоровья».

Аптеки «Гармония здоровья» радуют своих покупателей во всех районах города Красноярска и пригороде, они всегда удобно расположены: в крупных торговых центрах, таких как: «ТК на Свободном», «Атмосфера дома», «ТК Мави», «ТК Рябина», а также в спальных микрорайонах с удобной транспортной развязкой и остановкой.

Главной особенностью и преимуществом аптек «Гармония здоровья» являются грамотные консультации, особое внимание уделяется подбору квалифицированного персонала. Именно поэтому фармацевты в аптеках всегда готовы помочь советом, рассказать о действии препаратов или подобрать подходящий аналог.

А благодарные покупатели не скупятся на комментарии:

«Замечательная Аптека, пришел проконсультироваться по поводу приема препаратов, девочка молоденькая все рассказала, подсказала и посоветовала приобрести препараты для защиты!»

«… Но при всем этом не могу не оценить, насколько грамотную и позитивную консультацию я получила. Спасибо за внимательное и чуткое отношение фармацевту Оксане! … Рада, что выбрала вашу аптеку, вам удалось укрепить мою веру в успех, рекомендую.»

Информация предоставлена на основе отзывов на сервисе «Flamp.ru». Сохранены авторская стилистика, орфография и пунктуация.

ИСТОЧНИК KP.RU

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