Название аптеки говорит само за себя, аптеки сети «Дешевая аптека» предлагают своим покупателям по-настоящему выгодные цены на товары для красоты и здоровья. Несмотря на низкие цены в аптеках регулярно проходят акции и розыгрыши, также действует удобная система скидок.

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«Дешевая аптека» — это аптека, где заботятся о своих покупателях: во многих аптеках стоят тонометры, и каждый желающий может измерить давление, регулярно в аптеках устраивают дни здоровья, на которых покупатели могут совершенно бесплатно измерить сахар в крови, слух или зрение, а также в любой из аптек грамотные фармацевты могут подобрать дешевый аналог необходимого препарата.