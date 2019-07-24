На что вы обращаете внимание при выборе аптеки? На низки цены, широкий ассортимент, наличие редких препаратов в аптеке, просторный торговый зал или отсутствие очередей?

В это сложно поверить, но всё это объединила в себе «Аптека Всем».

Сверхдискаунтер «Аптека Всем» — это аптека принципиально нового формата. Очень низкие цены, более 10 миллионов лекарства в наличии, от самых простых до редких узкоспециализированных препаратов, просторные торговые залы и отсутствие очередей – отличительные особенности «Аптеки Всем».

Аптека всем. Аптека для всех, аптека для каждого.

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