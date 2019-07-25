2019-07-25T09:17:03+03:00
Происшествия

«Может пломбир по акции?»: в Красноярске огромный рой пчел два часа продержал в осаде ларек с мороженым

Продавец вышла на улицу, опасаясь насекомых [видео]
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
В Красноярске огромный рой пчел два часа продержал в осаде ларек с мороженымВ Красноярске огромный рой пчел два часа продержал в осаде ларек с мороженым
Изменить размер текста:

Вот уж страху натерпелась продавец мороженого в Красноярске, на улице Львовской (микрорайон Энергетики). Это вам не какие-то тараканы-стригуны из Лесосибирска, которые терроризировали городок несколько дней. Те хоть и страшные снаружи, но на человека не нападают. А тут – целый рой пчел. Прилетели, на стекло витрины сели. Сначала было несколько насекомых, а потом подлетали все больше и больше. И вот уже огромный рой. Сидят на стекле, гудят, как ток в трансформаторе, но внутрь не прорываются.

Пчелы прилетели подкрепиться. Видео: instagram.com/svodka.24.

Перепуганная (не без основания) женщина вышла их своего павильона на улицу – так безопаснее. Думала, что минут через 15 пчелы улетят туда, откуда взялись. Но те и не собирались. Тогда продавец начала звонить, на помощь звать:

- Вы меня выручайте, что я с ними делать-то буду?

Прохожие предположили, что это может быть рой: пчеломатка вылетела из гнезда, а все рабочие пчелы – за ней следом. В таком случае они почти не опасны – если их не трогать. Но если почувствуют опасность, будут защищать свою королеву насмерть. А ларек с мороженым они выбрали не потому, что сладкое учуяли – просто он им на пути попался. Так что одно из двух – либо вызывать опытного пчеловода, чтобы матку унес, либо ждать, пока пчелиный рой сам снимет осаду с ларька и полетит дальше.

Подписчики соцсетей отозвались на видео шутками:

- Славица, сразу видно натуральный продукт.

- Может пломбир по акции.

- Пчела собрала друзей и полетела за мороженым.

А были и практические советы – посадить матку в новый улей и тогда счастливый владелец будет всегда с медом.

Как стало известно позднее, пчелы благополучно сняли осаду и улетели в неизвестном направлении.

Видео: "Сводка.24"

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Москитные сетки не помогают. Полчища жуков-дровосеков терроризируют Лесосибирск. Насекомых в городе слишком много

Полчища - и это не преувеличение - жуков-дровосеков (они же - жуки-стригуны) атакуют в этом году Лесосибирск. Они буквально повсеместно в городе: греются на солнце на стенах многоэтажек, оккупируют балконы домов, пробираются в квартиры (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Красноярске автобус № 99 меняет свой маршрут
27 июля празднует свой День рождения Центральный парк!
В Красноярске волонтеры провели масштабные учения по поиску пропавших людей
В Красноярске по вине экскаваторщика часть города осталась без холодной воды
Розничный кредитный портфель ВТБ превысил 3 трлн рублей
Красноярская мэрия не смогла принять решение по 3-му микрорайону Солнечного
В Красноярске ночью на автостоянке сгорели несколько машин
В Норильске подозреваемый в тройном убийстве скрылся в колонии по «легкой» статье
В подвалах нового корпуса Красноярской краевой больницы со стен сочится вода
На 400-летие Енисейска пригласили Олега Газманова
Клондайк для эвакуаторов: в Красноярске возле торгового центра устроили облаву на неправильных парковщиков
В Красноярске в Солнечном кто-то расклеил на столбах фотографию наркодилера
В Норильске в уличной драке между тремя парнями пострадала девушка
После трагедии в «Холдоми» в Хакасии срочно проверяют все палаточные лагеря
В мэрии Красноярска установили сканеры: будут досматривать сумки всех посетителей
В Красноярске при капремонте старых домов стены утепляют по новым технологиям
В Красноярском крае найдено тело мужчины, ловившего попутку на дороге
Из-за лесных пожаров в Красноярске отменяется огненное шоу на набережной
Застройщика коттеджного поселка под Красноярском обвинили в обмане дольщиков на 280 миллионов
В Красноярске криминальная пара смастерила поддельные штампы и лихо продавала прописку иногородним
В Красноярске благоустраивать Николаевский проспект будет новый подрядчик