«Может пломбир по акции?»: в Красноярске огромный рой пчел два часа продержал в осаде ларек с мороженым

Вот уж страху натерпелась продавец мороженого в Красноярске, на улице Львовской (микрорайон Энергетики). Это вам не какие-то тараканы-стригуны из Лесосибирска, которые терроризировали городок несколько дней. Те хоть и страшные снаружи, но на человека не нападают. А тут – целый рой пчел. Прилетели, на стекло витрины сели. Сначала было несколько насекомых, а потом подлетали все больше и больше. И вот уже огромный рой. Сидят на стекле, гудят, как ток в трансформаторе, но внутрь не прорываются.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="600" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/722168" frameborder="0"></iframe> Пчелы прилетели подкрепиться. Видео: instagram.com/svodka.24.

Перепуганная (не без основания) женщина вышла их своего павильона на улицу – так безопаснее. Думала, что минут через 15 пчелы улетят туда, откуда взялись. Но те и не собирались. Тогда продавец начала звонить, на помощь звать:

- Вы меня выручайте, что я с ними делать-то буду?

Прохожие предположили, что это может быть рой: пчеломатка вылетела из гнезда, а все рабочие пчелы – за ней следом. В таком случае они почти не опасны – если их не трогать. Но если почувствуют опасность, будут защищать свою королеву насмерть. А ларек с мороженым они выбрали не потому, что сладкое учуяли – просто он им на пути попался. Так что одно из двух – либо вызывать опытного пчеловода, чтобы матку унес, либо ждать, пока пчелиный рой сам снимет осаду с ларька и полетит дальше.

Подписчики соцсетей отозвались на видео шутками:

- Славица, сразу видно натуральный продукт.

- Может пломбир по акции.

- Пчела собрала друзей и полетела за мороженым.

А были и практические советы – посадить матку в новый улей и тогда счастливый владелец будет всегда с медом.

Как стало известно позднее, пчелы благополучно сняли осаду и улетели в неизвестном направлении.

Видео: "Сводка.24"

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