2019-07-25T12:14:28+03:00
Здоровье

Традиционная встреча ветеранов онкологической службы прошла в краевом онкодиспансере

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В Красноярском краевом клиническом онкологическом диспансере им. А.И. Крыжановского возродили совет ветеранов. В его состав вошли восемь человек, среди которых врач-трансфузиолог Борис Замощик, работающий в онкодиспансере уже более 55 лет, заведующая хозяйством Валентина Бобанкова – работник с двадцатисемилетним стажем, представитель неработающих ветеранов Нина Чумакова – бывшая медицинская сестра приемного покоя, заведующая отделением анестезиологии и реанимации, глава профсоюзного комитета при онкодиспансере Ольга Еремеева, начальник отдела кадров Снежана Сорокина, главная медицинская сестра Ольга Фатьянова, главный врач онкодиспансера Андрей Модестов.

Помимо других мероприятий, совет проводит ежегодные встречи с теми, кто в буквальном смысле отдал жизнь работе в онкодиспансере и отправился на заслуженный отдых. На очередную встречу с главным врачом Андреем Модестовым и врачом-трансфузиологом Борисом Замощиком, пришли восемь человек. Среди них старший лаборант клинико-диагностической лаботатории Анна Антоновна Романенко, проработавшая в диспансере 49 лет, Раиса Федоровна Евстигнеева, которая работала медицинской сестрой поликлиники более 40 лет, Лидия Анатольевна Бабушина, работавшая заведующей онкогинекологическим отделением и другие ветераны.

Все встречи проходят по-дружески тепло. Собеседники, несколько лет не видевшие друг друга, с удовольствием делятся последними новостями и впечатлениями от вида изменившегося диспансера: многие из пришедших ветеранов онкологической службы ушли с работы еще до того, как на 1-й Смоленской, 16 появились новые корпуса.

Добавим, сейчас в краевом онкодиспансере 123 сотрудника, работающих более 20 лет, 37 человек работают более 30 лет, 24 человека – более 40 лет, а также один сотрудник, работающий более 55 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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