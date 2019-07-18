«МИР Сибири»: итоги фестиваля в цифрах

В течение трех дней номинанты мастеровой премии провели 384 мастер-класса в Городе мастеров и в этнографическом музее-заповеднике «Шушенское».

На Обрядовой поляне прошло 45 мероприятий — мастер-классы, обрядовые действа, интерактивные выступления коллективов. В Беседке было проведено 31 мероприятие — семинары, встречи, театрализованные выступления, концерты, мастер-классы. На площадке «Енисейская Сибирь» прошло 21 мероприятие, в том числе богатырские бои и состязание лучников.

Еще одна впечатляющая цифра связана с конкурсной программой фестиваля. В 2019 году в музыкальном конкурсе состязалось 40 номинантов — это беспрецедентный случай в истории фестиваля.

Фото: группа ВК «МИР Сибири»

В этом году в Шушенское приехало 75 музыкантов из 12 стран мира. Впервые на Главной сцене «МИРа Сибири» выступили артисты из Алжира, Израиля, Туниса и Турции. На фестиваль приехали коллективы и солисты из 17 регионов страны. Самая восточная точка географии участников —Магадан, самая западная - Санкт-Петербург.

Фестиваль стал самым детским — в Шушенское приехало 127 юных музыкантов. Такое количество детей в конкурсной программе зафиксировано на «МИРе Сибири» впервые. Также состав конкурсантов «МИРа Сибири»-2019 включил самое большое число ансамблей — 8 детских и 13 взрослых.

Впервые в истории фестиваля жюри присудило три Гран-при — три чаши МИРА. Третью, так называемый спецприз, получил шестнадцатилетний участник Никита Зуев (Череповец), который стал первым на фестивале, кто номинировался и как солист-исполнитель, и как танцовщик.

В целом на фестивале побывало 32 тысячи человек. Пиковым по посещаемости стал второй день: 13 июля на поляне было 12 тысяч человек.