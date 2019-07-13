Второй день фестиваля «МИР Сибири»: самое интересное

Первое обрядовое действо «Коси, коса!» началось в семь утра. Небольшой дождь не помешал профессиональным и начинающим косарям выйти на обрядовую поляну под песни, а после снять усталость квасом.

Если «Коси, коса!» — это сложившаяся традиция «МИРа Сибири», то «Субботинская земляника» — фишка этого года. Трижды в течение дня на Обрядовой поляне будет вариться земляничное варенье для всех — успевай снимать пенки. Как известно, земляника в Минусинской долине, и особенно в Шушенском, самая вкусная в Сибири!

А еще «МИР Сибири»-2019 — самый индийский. В течение второго дня — утренняя йога, встреча с мастером йоги Савитой Хариш, мастер-класс по индийскому классическому танцу катхак.

Фото: группа ВК «МИР Сибири»

2019 год в России — год театра. Именно поэтому театральная тема нашла отражение в формировании программы фестиваля. Во второй день на «МИРе Сибири» работает кукольный театр из Санкт-Петербурга «Папьемашенники», а в вечерней программе Обрядовой поляны — спектакль Сергея Старостина «Северные сказы».

Среди ярких интерактивных событий дня на площадке «Енисейская Сибирь» — традиционные сибирские игрища, богатырские бои «Богатырская силушка», состязание лучников.

В «Городе мастеров» — череда мастер-классов, в том числе изготовление древнерусской обуви «Поршни». В этнографическом музее-заповеднике «Шушенское» продолжается выставка номинантов мастеровой премии.

Вечером в концертной программе хедлайнеров — Карадемир Джошкун (Турция), Altan Urag (Монголия) и несравненная Морган Джи (Франция).