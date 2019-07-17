«МИР Сибири»: подводим итоги

Красноярскому краю невероятно повезло, что в регионе есть такой фестиваль, как «МИР Сибири», считает основатель национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards Геннадий Шаталов. Напомним, в 2016 году фестиваль вошёл в топ лучших событий России Национального календаря, в 2018 был признан лучшим событием в России в области популяризации народных традиций и промыслов, в 2019 году «МИР Сибири» прошел под эгидой ЮНЕСКО.

Старожилы фестиваля отмечают, что атмосфера продолжает радовать, новые локации – удивлять. А люди, впервые приехавшие в Шушенское, становятся фанатами и собираются сюда на следующий год! В официальной группе фестиваля Вконтакте уже появляются пожелания организаторам на 2020 год и призывы планировать отпуск на середину июля, чтобы не пропустить событие, которое ежегодно собирает 30-35 тысяч человек.

Что касается музыкальной части фестиваля, то ее можно посмотреть на официальном сайте festmir.ru.

А сегодня мы будем говорить о мастеровой премии. На главный приз, Чашу МИРА, в этом году претендовали 12 мастеров, которые работают в разных традициях техниках и потому выбрать победителя было непросто.

Им стала Надежда Хай-Хутык из Магадана. Мастерица воссоздает национальную одежду эвенов и коряков, приобщает молодых к культуре предков.

Интересна и история ее появления на фестивале в Шушенском:

- Для того, чтобы приехать на конкурс, мой народ собирал мне деньги всем миром — пустили шапку по кругу. Поэтому я очень рада, что приеду с победой, — рассказала Надежда Хай-Хутык.

В конкурсе участвовали три мастера из Красноярска. Юлия Долгопол работает в технике фьюзинг, именно ее мастерская создает мозаики из стекла для красноярских храмов. Алина Гронская и Екатерина Калинина представили художественную роспись по дереву, детскую люльку и матрешек.

Сергей Фёдоров из Челябинска привез пряничные доски и скалку, благодаря которым получаются красивые пряники.

Наталья Иванова из Удмуртии – гобелены ручной работы, Надежда Ульданова из Иркутска – украшения из металла и камня. Каждый мастер вкладывает в свое изделие глубокий смысл, часто он приходит случайно и внезапно. Например, Надежда собирает камни, некоторые могут лежать годами, а потом вдруг находят свое место в украшениях. Мастер носит их сама, дарит и продает. Кстати, многие мастера одеваются в собственноручно вытканные, сшитые и вышитые вещи.

Екатерина Суворова из п. Лиман Астраханской области представила коллекцию этнических кукол, одетых в крестьянский костюм различных губерний России, Ирина Николаева из Москвы занимается золотным шитьем – это тоже прикладные вещи: душегреи, платки и пр.

Многие гости МИРа Сибири «подсматривают» у мастеров идеи оформления одежды и предметов интерьера, изготовления сумок, зеркал и прочих полезных вещей, - в этом смысле фестиваль будет продолжаться еще долго, пока впечатления не превратятся в реальные изделия!

И несколько слов о «вкусе» МИРа Сибири: традиционно из Шушенского гости фестиваля увозят местные мед и чай. А в этом году здесь впервые варили варенье из знаменитой субботинской земляники. Дегустацию проводили несколько раз в день для всех желающих, и можно было купить баночку домой. Кстати, можно было во время фестиваля съездить в Субботино и самому собрать для себя ягоду, стоимость - 50 рублей за литр.