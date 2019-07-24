Работы бояться – в центры занятости не ходить

Особое внимание уделяется занятости граждан, испытывающих трудности в поиске работы и имеющих низкую конкурентоспособность. Какие же программы помощи в трудоустройстве этих категорий населения реализуются в Красноярском крае, разбиралась «Сегодняшняя Газета».

Временная работа – старт карьеры

К гражданам, испытывающим трудности в поиске работы, относятся инвалиды, одинокие и многодетные родители, люди предпенсионного возраста, а также те, кто освободился из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы. Для таких соискателей в регионе реализуется программа временного трудоустройства. Её цель – помочь людям, которые долго не могут найти работу, сохранить их профессиональные навыки и знания.

Прежде чем приступить к подбору вакансий, сотрудники центров занятости населения проводят для соискателей тренинги по социальной адаптации на рынке труда. Специалисты учат самопрезентации, дают основы составления резюме, рассказывают о наиболее эффективных путях поиска работы. Такие тренинги призваны снять психологические барьеры в период трудоустройства.

В агентстве труда и занятости отмечают, что программа временного трудоустройства выгодна и сотруднику, и работодателю. Соискатель получает возможность заявить о себе, показать свои знания и умения. Кроме того, временно занятые дополнительно к заработной плате получают материальную поддержку от службы занятости, что позволяет стабилизировать материальное положение в период поиска основного места работы. Компании же, с одной стороны, закрывают потребность в кадрах на время отпусков и временной нетрудоспособности основных работников, с другой – из временных сотрудников формируют так называемый кадровый резерв. Нередки случаи, когда временные работники становятся постоянными.

Жительница Зеленогорска Ирина ЕСАУЛОВА дважды теряла работу. И оба раза по сокращению.

«В банковской сфере я проработала 27 лет, – рассказывает Ирина Ивановна. – Так как у меня не распространённая специализация, найти новую работу было сложно. Я обратилась в службу занятости. Там мне помогли не только найти новую работу, но и организовали для меня переобучение. Я прошла курсы и получила направление в частную фирму. Там я сначала трудилась по временному договору, сейчас работаю бухгалтером на постоянной основе».

Женщина признаётся, что первый шаг в поиске работе – это преодоление себя. «Не надо бояться обращаться за помощью, – советует Ирина. – Также не надо бояться учиться. Да, казалось бы, за спиной не одно десятилетие работы по профессии, большой опыт, высокая квалификация, но в жизни бывает всё, и надо реагировать на эти изменения достойно. Быть готовым начать развитие в новом направлении».

Не бояться брать ответственность за своё будущее советует и Юлия БЕЛЬСКИХ из Идринского района. Она выпускница Минусинского колледжа культуры и искусства. Юлия Сергеевна признаётся, что найти работу по специальности самостоятельно оказалось практически невозможно. «В итоге я пошла в службу занятости, – говорит она. – Дважды мне находили временную работу. Это помогло сохранить мотивацию к труду. А затем предложили открыть своё дело. У меня муж трудится в сельском хозяйстве, поэтому решила пойти в эту сферу. Написала бизнес-план, чтобы получить финансовые средства на организацию предпринимательской деятельности. Сейчас решаю организационные вопросы по регистрации бизнеса».

Как отмечают в агентстве труда и занятости населения региона, с начала этого года временно трудоустроены более 1,1 тыс. жителей края, из них 725 – люди с ограниченными возможностями здоровья. Соискатели, в частности, трудятся продавцами, бухгалтерами, воспитателями, экономистами, делопроизводителями, лаборантами, на соцработе.

Одной из категорий, с которой взаимодействует служба занятости, являются граждане, освободившиеся из исправительных учреждений. С ними, прежде чем помочь найти работу, необходимо провести полноценную профессиональную реабилитацию. Ведь за время нахождения в исправительном учреждении люди теряют свою квалификацию. Работа с заключёнными начинается задолго до их освобождения. «Центры занятости реализуют в исправительных учреждениях региона превентивные мероприятия, направленные на формирование у граждан, подлежащих освобождению, мотивации к трудоустройству и навыков поведения на рынке труда, – отмечают в ведомстве. – Ведётся адресная работа по сопровождению граждан при трудоустройстве, организации гарантированных собеседований. Кроме того, представители службы занятости предлагают получить востребованные профессии: водитель, тракторист, слесарь и др. Исправительные учреждения обеспечиваются информационными и методическими материалами по содействию занятости граждан данной категории. Осуществляется постоянное взаимодействие с работодателями, бизнес-сообществом, органами местного самоуправления по решению вопросов занятости ранее осуждённых».

Благодаря реализуемым в регионе программам ежегодно навыки профориентации получают 30 работников исправительных учреждений и 16 сотрудников образовательной системы исполнения наказаний. На данный момент более 60% освобождённых из исправительных учреждений, обратившихся в краевую службу занятости населения, уже обрели работу (в среднем по стране этот показатель не превышает 35%).

В помощь молодым специалистам

Для будущих дипломированных специалистов, а также выпускников вузов доступны не только программы временного трудоустройства. Им предлагается трудоустройство на неполный рабочий день или неделю, существуют варианты, когда есть возможность совмещения работы с учёбой. В этом году за помощью в трудоустройстве в краевую службу занятости обратились около 500 выпускников профессиональных и высших учебных заведений, почти 75% из них уже нашли работу.

«Одной из мер превентивной работы является межведомственное взаимодействие. Так, в краевом центре действует Ассоциация центров содействия трудоустройству выпускников и студентов красноярских вузов. Она создана в 2007 году по инициативе агентства труда и занятости населения края для диалога специалистов центров карьеры вузов, обмена профессиональным опытом и решения общих задач, – акцентирует внимание Виктор НОВИКОВ, руководитель агентства труда и занятости населения Красноярского края. – Для решения вопроса занятости молодых специалистов проводится опрос выпускников об их планах по трудоустройству и выстраивается индивидуальная работа с теми, кто имеет риск нетрудоустройства. Для таких ребят организуется подбор работодателей, проводятся гарантированные собеседования, в том числе в режиме видеосвязи».

Сотрудники центров занятости участвуют в проведении занятий для выпускников по технологиям трудоустройства, тренингов по построению карьеры, организуют специальные ярмарки вакансий, собеседования с работодателями, экскурсии и дни открытых дверей на предприятиях.

В этом году на территории региона стартовал новый проект по организации стажировок для выпускников организаций высшего и профессионального образования. Эта программа, реализуемая агентством труда и занятости населения, предполагает компенсацию затрат работодателя на оплату труда стажёров и наставников. В ведомстве не сомневаются в эффективности данного проекта. Такой формат не только помогает молодым специалистам приобрести опыт, но и даёт возможность зарекомендовать себя и в дальнейшем получить постоянное место работы. Первыми участниками программы уже стали 40 человек из Красноярска, Норильска, Зеленогорска, а также Дзержинского, Новосёловского районов и других территорий края.

«Благодаря программе службы занятости по организации стажировок наша компания пополнилась двумя молодыми специалистами: инженер-проектировщик и инженер-геодезист, – рассказывает Ирина ТЯПКИНА, руководитель ООО «Строй-проект». – Новые сотрудники достойно справляются с работой и уже включены в постоянный штат организации».

Предпенсионный возраст не помеха

Для граждан предпенсионного возраста служба занятости населения проводит мероприятие по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию. Оно реализуется в рамках федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография». Эта программа в этом году реализуется впервые. На сегодняшний день приступили к обучению 780 граждан предпенсионного возраста, большинство из них уже состоят в трудовых отношениях и повышают квалификацию. В течение 2019 года переобучение пройдут не менее тысячи человек. Обучение проходит по специальностям и направлениям различных сфер деятельности: машинист автогидропогрузчика, машинист автовышки, слесарь КИПиА, кадровое делопроизводство, оплата и нормирование труда, техносферная безопасность, педагогическая деятельность, младший медицинский персонал. Также во всех центрах занятости функционируют консультационные пункты по вопросам трудоустройства и обучения.

КСТАТИ

На данный момент в краевом банке вакансий свыше 47 тыс. свободных мест постоянной работы (на аналогичную дату 2018 года их было 41,3 тыс.). В тройку отраслей, которые испытывают наибольшую потребность в кадрах, входят: строительство, государственное управление и обеспечение военной безопасности, обрабатывающие производства. Ознакомиться с банком вакансий службы занятости можно на Интерактивном портале агентства труда и занятости населения края – www.trud.krskstate.ru, а также на портале «Работа в России» – www.trudvsem.ru или обратившись в любой центр занятости населения.

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