Почему красноярские застройщики возводят высотки там, где обещали построить садики

2006 год: компания «СМ.Сити» начинает строительство микрорайона Южный берег. Потенциальным покупателям рекламируют проект планировки с домами, улицами, скверами. И детским садом, разумеется. Квартиры в будущем микрорайоне начали расхватывать на стадии котлована. Прошло 13 лет – детского сада в Южном берегу (и рядом с ним) так и не появилось, на его месте – многоэтажный жилой дом.

Конец 2018 года: 3-й микрорайон Покровского. Жители новостроек ждут – вот-вот «Сибиряк» сдаст свою новую «свечку» на 19 этажей (пока что она называется «строение №9») и сделает рядом с ней сквер, детскую игровую зону. И вдруг выясняется, что там забили сваи под еще одну высотку. Как вскоре выяснилось, незаконно. Но рабочие уже успели соорудить подвал и три этажа.

Июнь 2019 года: жительница 3-го микрорайона Солнечного дозвонилась на прямую линию Президента и пожаловалась на отсутствие парка. Поручение главы государства к местным властям горожане восприняли как обещание. Однако спустя несколько недель поняли, что на месте, где они хотели видеть сквер, вырастет очередной жилой дом.

И таких примеров в Красноярске много. Как же так получилось, что на бумаге красноярцы видят одно обещание, а потом на деле оказывается, что им никто и ничего не должен? И существуют ли нормативы, которые обяжут застройщиков исполнять взятые на себя социальные обязательства?

Главное – пообещать?

Застройщикам, чтобы поскорее начать распродавать будущее жилье и тем самым привлечь миллионы рублей, нужно пообещать покупателям то, что они хотят услышать. Поэтому и появляются на свет красивые цветные проекты в 3D-формате: вот скверы, вот детский сад, вот школа, а вот высотки. Иными словами, застройщики ловко манипулируют на социальных потребностях будущих покупателей.

Обязаны ли они исполнять свои обязательства? Это уже зависит от документа, который называется проект планировки. В управлении архитектуры администрации Красноярска дали пояснение: проект планировки – это один из видов градостроительной документации, определяющий параметры развития территории. Он регулирует баланс жилья, социальной, транспортной инфраструктуры, озеленения (см. КОНКРЕТНО).

Есть проект планировки – застройщик обязан его придерживаться. Нет проекта планировки – нет обязательств. И за свои обещания на бумаге без проекта планировки застройщик ответственности не несет. Что ему выгодно: отдать участок под садик на 200 ребятишек или поставить еще одну свечку на 200 квартир, каждая ценой по 1,5 – 2 миллиона? Он выберет второе. И надавить на него нечем: генеральный план города не нарушает, правила землепользования и застройки – тоже.

Но жителям новостроек нужны садики!

Полгорода – без проекта планировки

Называем вещи своими именами: строительный хаос начался в первые годы нулевых. Красноярцам в тот момент нужно было жилье, им это жилье давали. Городские власти с самого должны были учитывать социальные аспекты новостроек, но упустили их. А теперь отсутствие садиков, школ и поликлиник уже переросло в глобальную проблему. Сейчас ее пытаются взять в «ежовые рукавицы».

По информации управления архитектуры, на сегодняшний день (с учетом дорабатываемых проектов левобережья, куда вошли Северо-западный, Взлетка, Солнечный) около половины города будут обеспечены проектами планировки и межевания. Половина! А остальные?

Белых пятен много. Например, в 5-м микрорайоне Солнечного проект есть, в Нанжуль-Солнечном есть, а в 3-м микрорайоне нет. Из-за этого жители 3-го микрорайона сейчас бьются в попытке отстоять территорию для своего парка. Порадовать их пока что нечем, разве что поддержать надежду, что проект планировки у них в конце концов будет принят (сейчас он отправлен на доработку). И тогда разрешение у компании «Альфа» на возведение еще одной многоэтажки на спорном месте отзовут. И на том месте высадят парк.

Как в идеале должно быть

В идеале, как диктует Градостроительный кодекс, должно быть так. Сначала департамент градостроительства и управление архитектуры разрабатывают проект планировки будущего микрорайона с учетом всех социальных потребностей его жителей. Затем этот проект обсуждается на публичных слушаниях. Далее – в Горсовете. И уже когда все стадии согласования пройдены, глава города визирует этот документ. Понадобится несколько месяцев, но после этого застройщик обязан будет следовать плану. Иначе шаг вправо, шаг влево…

- Застройщик может участвовать в разработке проекта планировки. Но принимать проект все равно должны с учетом мнения жителей города, - рассказывает Захар Енджиевский, депутат Горсовета, член комиссии по градостроительству и дорожно-транспортной инфраструктуре. – Из таких примеров я могу назвать микрорайон Тихие зори. Там были пройдены все процедуры: вначале согласована концепция, ее рассмотрели на краевом градостроительном комитете. В рамках проекта четко выделили участки под садики и школы - их отдают муниципалитету. Это одна из немногих схем, которая сегодня пытается корректно осуществиться в Красноярске.

Тихие зори называют «человейником». А на деле, получается, он будет одним из самых комфортных для проживания микрорайонов.

К слову, что касается территории бывшего комбайнового завода, где уже развернулась «стройка» века с участием «Сибиряка» и «СМ.Сити»:

– Строить «как угодно» там нельзя. Проект планировки на данную территорию был утвержден в 2011 году, после этого в 2015 году были приняты новый генеральный план города и правила землепользования и застройки. Таким образом, развитие территории будет осуществляться в соответствии с действующей градостроительной документацией, - сообщили в управлении архитектуры Красноярска.

КОНКРЕТНО

Три уровня градостроительной документации:

1. Генеральный план города – в комплексе он описывает развитие городской территории, характеризует, где на каком участке что может быть построено: промышленная территория, жилая, общественное пространство, рекреационная зона и так далее. Как пример: на территории Центрального парка нельзя поставить свечной заводик или жилую высотку.

2. Правила землепользования и застройки – более детально характеризуют: если это промышленная территория, то там должны быть склады, производственные цеха. Если жилая зона, то там – дома, объекты социальной инфраструктуры.

3. Проект планировки – конкретно указывает, где и на каком квадратном метре должен стоять дом, где детский сад, где торговый центр. Там, где отсутствует утвержденный проект планировки, любой застройщик может возводить, что угодно – он руководствуется генеральным планом и правилами землепользования и застройки.