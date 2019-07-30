2019-07-30T11:35:35+03:00
Происшествия

«Кабина искорежена, водителю досталось»: автобус с людьми разбился о КАМАЗ под Красноярском

Сообщаем подробности [фото, видео]
Ася ЖУКОВА
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«Кабина искорежена, водителю досталось»: автобус с людьми разбился о КАМАЗ под Красноярском. Фото: пресс-служба ГИБДД Красноярского края.«Кабина искорежена, водителю досталось»: автобус с людьми разбился о КАМАЗ под Красноярском. Фото: пресс-служба ГИБДД Красноярского края.
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Автобус скатился в кювет, кабина буквально снесена - картина жуткая… А рядом в поле - толпа людей. Перепуганных, они только что выбрались живыми, уцелели в крупной аварии. На трассе под Красноярском пассажирский автобус разбился о КАМАЗ, пострадали пассажиры и водитель. Об этом сообщили в соцсетях очевидцы ДТП. Оно случилось на 894-м километре дороги Р-255 «Сибирь», подтвердили в пресс-службе ГИБДД:

- 64-летний водитель автобуса Hyundai перевозил пассажиров из Красноярска в Зеленогорск. И в какой-то момент из-за несоблюдения дистанции совершил столкновение с движущимся впереди в попутном направлении КамАЗом с прицепом.

Автобус столкнулся с КАМАЗом в Красноярском крае. Видео: ЧП - Красноярск

На месте работают дорожные инспекторы, врачи и спасатели. Фото: пресс-служба ГИБДД Красноярского края.

На месте работают дорожные инспекторы, врачи и спасатели. Фото: пресс-служба ГИБДД Красноярского края.

От удара переднюю часть автобуса разворотило. Сам водитель получил серьезные травмы. На момент аварии в салоне было 38 пассажиров. Пятерым потребовалась разовая медпомощь, ее оказали там же.

Судя по фото, на месте аварии работают дорожные инспекторы, врачи и спасатели. «Комсомольская правда» - Красноярск следит за развитием событий.

На месте работают дорожные инспекторы, врачи и спасатели. Фото: пресс-служба ГИБДД Красноярского края.

На месте работают дорожные инспекторы, врачи и спасатели. Фото: пресс-служба ГИБДД Красноярского края.

ИСТОЧНИК KP.RU

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