«Кабина искорежена, водителю досталось»: автобус с людьми разбился о КАМАЗ под Красноярском

Автобус скатился в кювет, кабина буквально снесена - картина жуткая… А рядом в поле - толпа людей. Перепуганных, они только что выбрались живыми, уцелели в крупной аварии. На трассе под Красноярском пассажирский автобус разбился о КАМАЗ, пострадали пассажиры и водитель. Об этом сообщили в соцсетях очевидцы ДТП. Оно случилось на 894-м километре дороги Р-255 «Сибирь», подтвердили в пресс-службе ГИБДД:

- 64-летний водитель автобуса Hyundai перевозил пассажиров из Красноярска в Зеленогорск. И в какой-то момент из-за несоблюдения дистанции совершил столкновение с движущимся впереди в попутном направлении КамАЗом с прицепом.

Автобус столкнулся с КАМАЗом в Красноярском крае. Видео: ЧП - Красноярск

На месте работают дорожные инспекторы, врачи и спасатели. Фото: пресс-служба ГИБДД Красноярского края.

От удара переднюю часть автобуса разворотило. Сам водитель получил серьезные травмы. На момент аварии в салоне было 38 пассажиров. Пятерым потребовалась разовая медпомощь, ее оказали там же.

Судя по фото, на месте аварии работают дорожные инспекторы, врачи и спасатели. «Комсомольская правда» - Красноярск следит за развитием событий.